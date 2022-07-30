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女子提分手　男友詳列交往2年花費金額「精準到小數點後2位」

女子提分手　男友詳列交往2年花費金額「精準到小數點後2位」

▲女子提分手，豈料男友竟要求返回交往期間的花費。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

戀愛的時候，什麼都可以包容，分手卻對什麼都斤斤計較。中國湖南衡陽有一名女子，因為個性不合，和交往2年的男友提分手，沒想到男方攤開一疊消費清單，要求她歸還交往期間的所有花費，金額細到小數點後幾位，讓網友都大開眼界。

女子提出分手，男友沒有反對，但是當場拿出一疊帳單，仔細一看是2人在一起時的消費帳單，列了至少30項，小從一瓶水，大到一頓好幾百元人民幣的飯，從交往第一天開始，就一一記錄下來，更離譜的是，帳單金額精準到小數點後2位。

從帳單內容可見，2人交往期間大筆消費都花在吃飯上，但女子無奈，大部分的費用都是和男友的親戚一起算，這樣沒辦法算，決定走法律途徑，怎料男友死也不肯，又是攔人又是攔車，無所不用其極，讓她十分困擾。

女子提分手　男友詳列交往2年花費金額「精準到小數點後2位」

▲男友詳細列出至少30項。（圖／翻攝自微博）

關於交往期間花費返還的問題，銅川中院法官曾表示，戀愛期間買衣服、吃飯等花費，屬於雙方維繫情感的正常開支，通常視為一般贈與，即便分手也無需返還。然而，如果是以結婚為目的的聘金就不同，聘金是附義務的財物贈予，如未能結婚應當返還。法官提醒，戀愛期間謹慎對待財產問題，涉及大宗財物應明確贈予目的。

消息曝光後，引來一番討論，網友紛紛留言，「小伙子適合當會計」、「這男的是憑實力單身啊」、「這得開發票才給報銷吧」、「這就是沒有AA的麻煩」。

【影片傳送門】

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