日籍通告藝人租屋處惡火！現場畫面曝　同住友嚇壞：冷氣整個燒爛

記者黃彥傑、黃宥寧、戴若涵／台北報導

台北市士林區通河東街一處公寓頂樓加蓋，31日凌晨3時許發生火警！警消獲報到場搶救，發現日籍通告藝人大久保勇太倒臥房間內，已無呼吸心跳，隨即將其送醫搶救，經救治後恢復心跳，目前生命跡象穩定，透過現場畫面可發現，整台分離式冷氣室內機全燒爛，天花板也全被燻黑，相當駭人。

▲日籍通告藝人大久保勇太。（圖／翻攝臉書／大久保勇太）

據了解，大久保勇太與熱愛棒球的男友人在士林區合租兩房一廳家庭式公寓，案發當時，男友人在外面歡唱，不料，卻接到通知失火了，隨即趕回租屋處。男友人表示，他進入租屋處時發現「冷氣整個燒爛」，而客廳則是整片被燻黑，畫面看起來相當驚人。

▲日籍藝人大久保勇太租屋處凌晨發生火警，現場畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

男友人透露，與大久保勇太是打球認識的，平常有喝酒習慣，但他強調，大久保勇太喝酒的地方跟租屋處發生火警處，並沒有什麼關係，大久保勇太被找到時人躺在房間地板上。

▲男友人進入租屋處內，手部也被沾黑。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方31日上午電話聯繫日台交流協會，想藉此聯繫大久保勇太的家屬，但可能因時間太早尚無人接聽。據悉，目前大久保勇太生命跡象穩定，仍在觀察中。至於火警詳細發生原因及經過，仍有待火調人員進一步調查釐清。