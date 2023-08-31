驚險片！夫婦吵架妻開門跳車「翻滾1圈」嚇壞後車　警將開罰500

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市郭姓男子（43歲）昨（30）日上午開車，載著汪姓妻子（32歲）外出，行經國道10號閘道時，兩人發生激烈爭吵，汪妻竟不顧車子還在行進，突然打開副駕駛座車門跳車，整個人在路上滾了3圈，所幸後方車輛緊急剎車才沒有撞上，但也嚇出一身冷汗。警方事後找到郭及妻子，發現郭妻僅雙腳擦挫傷就醫，沒有大礙，但仍將開罰。

左營分局左營派出所30日9時45分許，獲報在左營區翠華交流道口，有女子從自小客車副駕駛座跳車跌落，立即派遣副所長林文明、警員陳仕偉前往現場查處。

▲汪姓女子在國道閘道口跳車。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

員警到場後，並未發現所報車輛，經主動聯繫車主，得知該車是由郭姓男子駕駛，載著汪姓妻子，兩人因感情因素在車上爭吵，汪女一時情緒激動，竟突然開啟車門跳車跌落地面。

郭男見妻子跳車也趕緊停車，把她扶上車，並送往醫院救治，所幸當時後方來車車速不快，並立即剎車並未釀禍。員警後來也趕至醫院急診室了解，確認跳車原因為夫妻口角，汪女情緒一時失控所致，並無遭到暴力脅迫，雙腳挫傷、生命跡象及情緒已穩定，但仍依家庭暴力防治法通報。

至汪女跳車行為部分，因已違反道路交通管理處罰條例第81條「在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者，處500元罰鍰」之規定，員警依法舉發。

▲汪姓女子在國道閘道口跳車。（圖／翻攝自社會事新聞影音）