朱立倫談國民黨前身在東京成立　細數歷史淵源表態「知日、友日」

▲國民黨主席朱立倫與「思考日本安全保障議員之會訪團」。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席朱立倫昨（29）日晚間宴請「思考日本安全保障議員之會」訪台團，今（30）日在臉書上發文表示，國民黨對日本的朋友表達善意，絕非跟著任何別人的腳步走，而是因為歷史情誼，還有日本是台灣最重要的鄰居、貿易夥伴。他更強調，「我們的態度是知日、友日」，不應陷入過去仇日、反日的情結，阻礙下一代的未來。

朱立倫表示，他很高興能和蔣萬安委員、陳以信委員以及對日的工作同仁，與「思考日本安全保障議員之會訪團」包括日本自民黨石破茂（ISㄊㄞHIBA Shigeru）眾議員、浜田靖一（HAMADA Yasukazu）眾議員、長島昭久( NAGAJIMA Akihisa )眾議員、清水貴之( SHIMIZU Takayuki )參議員等，一行遠道而來的好朋友共進晚餐。

針對台日關係，朱立倫指出，石破茂眾議員一行人長期以來，支持促進台日安全合作，在雙邊長期互動的基礎下，持續強化台日邦誼、支持台灣在區域及國際中的參與。台日不僅在各方面合作密切，國民黨與自民黨也有相當深遠的歷史淵源，「連國民黨的前身同盟會，都是在東京成立」。

他強調，國民黨對日本的朋友表達善意，絕非跟著任何別人的腳步走，而是因為歷史情誼，還有日本是台灣最重要的鄰居、貿易夥伴。

對於朱立倫在席間提到，國民黨執政時期，蔣公保衛台灣、蔣經國總統建設台灣與開啟民主轉型、李登輝總統時期推動民主台灣，以及馬英九總統執政時，追求台灣在區域與國際中擁有和平環境。

石破茂眾議員等人也回應，日本對蔣公以德報怨的精神相當感念，在他首次訪台灣時，便晉見當時的總統蔣經國；爾後他多次來台，也熟識李登輝總統，更同樣拜會過馬英九總統。

「無論是『保衛台灣、建設台灣，民主台灣、和平台灣』，這都是國民黨的堅持與主張，也是我們的中心價值。」朱立倫強調，國民黨的態度是知日、友日，就事論事、廣結善緣，不應陷入過去仇日、反日的情結，阻礙下一代的未來。