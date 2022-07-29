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南警鷹眼專案　連續住宅竊盜犯栽了

▲台南市警五分局偵辦連續竊案啟動「鷹眼專案」，偵查隊長王宥薦一眼認出竊嫌為30歲毛姓嫌犯，起出竊盜工具及贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局偵辦連續竊案啟動「鷹眼專案」，偵查隊長王宥薦一眼認出竊嫌為30歲毛姓嫌犯，起出竊盜工具及贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區近日接連發生多起住宅竊盜案，市警五分局非常重視，為即時遏止住宅竊案繼續發生，五分局長洪頂力指示啟動「鷹眼專案」，經連夜擴大調閱監視器深入追查比對，偵查隊長王宥薦一眼認出竊嫌，隨即檢具事證向台南地院聲請搜索票，29日在安南區緝獲30歲毛姓嫌犯，起出竊盜工具及贓物。

台南市北區7月25、26日發生2起住宅竊盜案，竊嫌犯罪入侵手法相似，研判可能為同一竊嫌，五分局長洪頂力立即指示偵查隊、公園及和緯派出所成立專案小組啟動「鷹眼專案」，在專案小組積極偵辦時，7月28日又再發生2件住宅竊盜案，發現犯罪手法雷同，研判同一竊嫌接連作案。

經專案小組成員日夜過濾大量影像畫面，偵查隊長王宥薦在檢視模糊影帶時，發現竊嫌十分眼熟，再深入比對資料，赫然發現該竊嫌是他前在市警三分局擔任偵查隊副隊長時查獲過的30歲毛姓男子，立即向台南地檢署及台南地院聲請搜索票獲准，29日於安南區緝獲毛姓犯嫌，並起出竊盜犯罪工具及被害人遭竊之鑽戒等貴重物品，全案依竊盜罪嫌移請台南地檢署偵辦。

市警五分局分局長洪頂力表示，竊嫌侵入住宅行竊對於民眾危害甚鉅，甚至可能造成被害人一輩子陰影，本分局對於住宅竊案絕對零容忍，特別呼籲民眾平時注意居家安全，出入寓所應隨手將大門緊閉，切莫給歹徒可趁之機。若民眾有居家安全及防竊資訊等需求，可向五分局申請治安風水師到府專業評估，共同維護居住安全。

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