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宜蘭國中男師爆師生！　「你是我的巧克力」涉言語性騷...停聘1年

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲宜蘭一國中男師涉對女學生言語性騷，遭處分停聘1年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭某國中教師涉嫌長期試探引誘未滿14歲國中女生，家長火大報案，指控男師涉嫌性侵，以及言語與肢體性騷擾。雖然在性侵部分，檢方將老師不起訴處分。但宜縣府專審會認為他連續對女學生說「妳是我的巧克力」，已構成言語性騷擾屬實，校方先前的停聘半年及申誡處分太輕，決議加重處分將他停聘1年。

任教20年的宜蘭一國中男師，不僅被控和一名女學生發生師生戀，還被多名女學生指控性騷擾，疑和男師相戀的女學生，PO說「這段感情受傷的都是我，我還是不放棄，加油，我愛你」此事後來讓家長知道，憤而報警。校方家長代表曾爆料，男師課堂還說：「我跟妳有心靈感應，我要餵餵妳」、「你是我的巧克力」、「一起去摩鐵」之類脫序言行，甚至還有不當肢體接觸，讓女學生覺得很不舒服，也聯名向校方檢舉他涉嫌騷擾。

人本教育基金會與家長會正副會長，曾公開指責男師是毫無倫理界線的老師，而校方決定將他停聘半年並記申誡。

但宜縣教育處成立專審會調查後認定，男師被控性侵（與未滿14歲少年發生性行為）、言語與肢體性騷擾；但性侵部分，檢察官已將全案不起訴處分；而被害女學生否認與男師發生性行為，坦承網路PO文許多是自己單方面陳述與感覺。男師方面，則是否認師生戀。

但專審會認為，男師與女生在相處未拿捏份際，未強調師生有別，讓女生有誤會、幻想以及過多期待，違反教師專業倫理。性騷方面的肢體部分，男師觸碰女學生手部，屬於無意識動作，雖然有女生覺得不舒服，但不構成性騷；至於言語部分，有持續累犯情形，例如「你是我的巧克力」一連講了兩次，就屬有意識的故意行為，言語性騷成立，因此，綜合評估認為停聘半年或申誡處分仍嫌過輕，決定加重處分對男師停聘1年。

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