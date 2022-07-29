正妹主播將出任高市府發言人！　陳其邁證實：歡迎高雄女孩回家

▲三立正妹主播張硯卿將出任高市府發言人。（圖／翻攝自張硯卿FB）

記者賴文萱／高雄報導

迎戰年底選戰！高雄市長陳其邁雖現以市政優先，但為強化團隊戰力，首度聘任專職的市府發言人，人選就是由女神級的三立人氣主播張硯卿出任，預計8月到職。陳其邁上午出席活動受訪證實此事，表示市府團隊一向都歡迎年輕專業、有熱忱的人員投入，「歡迎高雄女孩回家貢獻所長」。

▲三立人氣主播張硯卿將出任高雄市政府發言人。（圖／翻攝自張硯卿FB）

正妹主播張硯卿今年32歲，高雄出身，曾就讀高雄女中、政大公共行政系，目前是三立人氣主播。她長期跑政治線、具有公共行政專業，據媒體報導，台北市長柯文哲過去也曾鎖定她，希望邀她進入團隊，最後卻被陳其邁搶先一步。

▲三立正妹主播張硯卿將出任高市府發言人。（圖／翻攝自張硯卿ig）

陳其邁上午出席活動時證實，市政府團隊一向都歡迎年輕、專業、有熱忱的人員能夠投入公共服務的行列，讓市政建設有更多的觸角、更多意見參與，也能夠讓市政更周延，他歡迎高雄女孩回家貢獻所長。

▲張硯卿是高雄人，因長期跑政治線，又擁有公共行政專業，獲高雄市長陳其邁青睞將出任高市府發言人。（圖／翻攝自張硯卿FB）

被問及是看到張硯卿哪些優點，才邀她出任高市府發言人，陳其邁表示，她的優點很多，講很久才講得完，但應該由她來跟大家報告比較好，過幾天她就會親自來跟大家說明心路歷程。

陳其邁表示，她在媒體領域非常專業、熱血，大家也都非常欣賞她，市府很希望有更多年輕專業、對故鄉熱愛的人能夠投入市政府行列。