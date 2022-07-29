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社會 社會焦點 保障人權

德州撲克女荷官吸客！警衝西門町抓12人　驚見「古早味小瑪莉」

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局接獲線報，有德州撲克賭場隱身在西門町，警方獲悉後調查，鎖定開封街一處民宅3樓有嫌疑，在21日凌晨1時許上門搜索，除了帶回負責人以及員工之外，現場還有1名專門發牌的美女荷官，另外還有9名賭客，全都一併帶回派出所偵訊。

警方調查，47歲的陳姓負責人在萬華區開封街二段一處民宅，承租3樓的房子後改裝成德州撲克賭場，利用32歲，但長相姣好的彭姓輕熟女充當發牌荷官，另外還找來1名何姓員工在現場幫忙，警方跟監多時，在20日晚上10時許前往埋伏。

▲▼北市萬華分局查獲德州撲克賭場，在裡面帶回美女荷官。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市萬華分局查獲德州撲克賭場，在裡面帶回美女荷官。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼北市萬華分局查獲德州撲克賭場，在裡面帶回美女荷官。（圖／記者邱中岳翻攝）

見到賭客陸續進場後，警方直到21日凌晨1時許才上門執行查緝，最後查獲陳姓負責人、何姓員工，另外還有彭姓正妹荷官，現場還控制9名賭客，最後將12人全數帶回派出所偵訊，訊後將陳3人依照賭博罪送辦，9名賭客則是依社維法裁處。

警方指出，現場除了查扣賭具以及賭資、抽頭金共計9萬1千元，最後還在房間內起獲有古早味的賭博性電玩「小瑪莉」，據悉，陳姓負責人利用美女荷官吸引賭客上門，在西門町商圈內承租房子供人玩德州撲克，沒想到經營沒多久就被警方查獲。

▲▼北市萬華分局查獲德州撲克賭場，在裡面帶回美女荷官。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市萬華分局查獲德州撲克賭場，當場帶回12人，還查扣古早味「賭博電玩」小瑪莉。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，陳姓負責人找來賭客，每次先用現金變換籌碼，上桌賭博後，最後要來開再由籌碼變換成現金，在每次籌碼換現金時，就會抽取3%至5%的費用當抽頭金，警方呼籲民眾，賭博非但違法，還可以衍生社會治安事件，希望民眾杜絕博弈。

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