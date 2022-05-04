民宅麻將賭場「日開1桌」　賭客被懷疑是「爪耙仔」竟做這件事

▲林姓婦人租民宅經營小型麻將館，嗆警沒搜索票不要進門，結果被人贓俱獲。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

林姓婦人三不五時在LINE群揪人去打麻將，她負責準備吃喝抽佣，鄰居懷疑進出人員複雜而多次檢舉，林婦質疑輸最慘的賭客告密，不准這名賭客再去打牌，賭客竟上演自殘戲碼證明清白，最後檢察官向法院聲請搜索票獲准，警進入看到林婦竟然還幫VIP賭客準備專屬名牌毛巾架，台北地檢署4日依賭博罪起訴林婦。

年約60的林姓婦人2021年10月起，在台北市忠孝東路租了1間民宅，用來經營小而精緻的麻將館，每次都只開一桌，一底300元，每台100元，林婦靠抽成或代購菸酒手續費當收入，由於時常到了深夜還有人員進進出出，鄰居覺得吵雜又擔心安全，多次向轄區警方檢舉。

不過警方獲報後，林婦總是拒絕開門，還嗆聲要警察拿到搜索票再來，之後林婦和一些老常客懷疑，是1名輸最慘的賭客去告密，決定把這名賭客列為拒絕往來戶，沒想到這名賭客嗜賭成性，當場拿刀自殘證明清白，只求能繼續打麻將回過頭來，因此驚動警方再次到場排解。

由於民眾檢舉不斷，加上有其他賭客親友擔心家產被賭光也提出檢舉，檢察官順利向法院聲請搜索票獲准，警方進入藏身民宅的賭場發現，現場都是現金交易，除了備有免費礦泉水外，常客還有專屬毛巾架，架上貼有常客的名字以供識別。

雖然林婦否認意圖營利提供賭場聚賭，但因賭客證稱需要支付賭資1成或100元給林婦，也可以多付點錢，請林婦代買菸酒，加上林婦與賭客們的LINE對話紀錄，檢察官認定林婦涉犯賭博罪嫌重大，依法提起公訴。

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