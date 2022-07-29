直播主吳小哲遭擄斷手腳！「骨頭都被挖出來」　包龍星3嫌下場出爐

▲ 吳小哲遭擄虐打後，曾露面談傷勢。（圖／翻攝自吳小哲直播台）

記者陳韻如／高雄報導

直播主吳小哲2019年8月27日直播時遭人押走打斷手腳，並棄置公園，而涉嫌行兇的「包龍星直播台」洪姓男子（賢哥）、陳姓男子、潘姓男子等人，事後被依共同傷害等罪嫌，分別判處1年10個月至2年9個月不等徒刑。

回顧案情，吳小哲2018年間曾與洪嫌共同經營直播工作，後因理念不和拆夥，雙方並因故發生糾紛，因發洪嫌不滿。除此之外，在事發當天下午，吳小哲還曾發文，「不是斷手斷腳就是要告，天下就是有這種愛亂汙衊人，不檢討不認錯愛帶風向的人，我們用生命在拚，人家用嘴巴在經營，我們不想跟你們有關係，真的超討厭你們台，沒人數快去買，麻煩不要再說到我們台」，疑似因為這樣惹怒對方，當晚便遭人擄走虐打。

據了解，當時吳小哲正在直播叫賣，而畫面中突然闖出3名男子將他押走，把正在收看的粉絲給嚇了一大跳，積極協尋。直到數小時後，臉書粉專才又PO文更新狀況，指出吳小哲遭3人打成重傷，腳底遭不明物品磨破，全身是血、手腳全斷。

事後吳小哲出面召開記者會，他心有餘悸表示，「當時被打完之後，他們又拿出甩棍，我整個骨頭都挖起來，我不像是一個廢人嗎？」而他也提到，自己和包龍星已經是20年的好友，卻遭到他和另外2人輪流毆打，不僅被打成重傷、殘廢，未來還得裝上人工關節。

警方事後展開調查，並在案發隔日凌晨於一處公園尋獲吳小哲，隨後也將洪嫌等3人帶回調查，全案檢方偵結後也依法將3人起訴。而一審判決出爐，因3人至今未與吳小哲達成和解，法官最終依傷害、剝奪他人行動自由等罪，分別判處洪男2年2月、陳男3年、潘男1年10月徒刑。

案經上訴二審，高雄高分院近日審結，洪嫌等3人涉嫌傷害、妨害自由等罪，其中洪嫌與潘男維持原判，陳嫌部分則減刑為2年9個月。全案仍可上訴。