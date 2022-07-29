千元訂製「零食花束」送女兒　成品讓眾人傻眼！她退貨遭店家飆罵

▲花千元訂製零食花束，成品讓她相當不滿。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



記者崔子柔／綜合報導

訂製花束就是希望收禮人能開心，一名媽媽近日花一千元向花店訂製「零食花束」，打算送女兒當畢業禮物，但成品讓她相當不滿決定退貨，結果遭到店家發文飆罵，引起網友討論。

原PO昨（28）日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她7/4傳了想訂製的樣式給花藝店，並告知7/25要送出，當時店家開價一千元她二話不說就答應，直到7/21收到店家傳來的成品圖，她馬上回應無法接受。

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▲原PO發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



原PO認為，店家僅是隨便包一包「一點層次美感都沒有」，修改後也讓她不滿意，店家則同意如果現場看還是不喜歡，就不強迫購買，最後沒有達成交易，店家回頭便發文批，「到底是哪個王X蛋發明這個東西，以後哪個父母要自己買材料回去包」、「不爽賣你，我就是囂張，78的楊梅人」。

▲店家被退貨，不爽發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



原PO看見貼文後，便將文章截圖和花束照片發到社團抱怨，引起網友熱議，多數人認為成品確實略顯敷衍，紛紛留言表示，「我是你女兒的話我會希望一千直接給我」、「包成這樣還敢收錢！好笑還不爽賣，送我都不要」、「這種品質敢開價1000，只能說勇氣可嘉」、「完全沒美感500我都嫌貴」、「這樣要1000？！不是不尊重專業，而是店家有尊重自己的專業嗎」。