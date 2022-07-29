嘉義市長盃保齡球錦標賽登場　建構健康運動高齡友善城市

▲▼ 嘉義市111年市長盃保齡球錦標賽開賽 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市111年市長盃保齡球錦標賽訂於7月27日、7月31日、8月1日、8月4日及8月6日共計5天在嘉義市冠王保齡球館舉辦，約有200位選手參加。本賽事總共分為5個比賽組別，分別是行政機關組、學生組、社會組個人賽、社會組團體賽及長青組個人賽。

27日是開幕典禮也是賽程的第一天，參賽組別為行政機關組，有10個隊伍參加，嘉義市副市長陳淑慧代表黃敏惠市長到場祝福選手們，展現最好的技術，發揮最大的潛力。

陳淑慧表示，建構健康快樂的城市及營造高齡友善的環境一直是市長黃敏惠來所堅持的目標與願景，要活就要動，運動是延年益壽的不二法門，運動最能達到健康長壽、延緩老化的目的。尤其是保齡球是項兼具娛樂與時尚的體育活動，從8歲到80歲都可以玩，不只老少咸宜且不受氣候影響，希望市民透過參與運動，促進彼此感情，更以球會友，增加家人及朋友間的互動。也祝福選手們都能拿出最好的表現，大顯身手，贏得佳績！

教育處表示，嘉義市正在改變，透過運動將嘉義市邁向「全齡共享、世代宜居」城市願景，嘉義市下半年也有市長盃及諸羅山盃系列活動與2022年第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽等活動，歡迎大家一起共襄盛舉。