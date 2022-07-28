民怨入境塞爆！莊人祥曝「下機平均流程時間」：會再進行優化

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣仍實施入境檢疫措施，包括篩檢、行李消毒等，但有民眾抱怨，入境檢疫時間太長，便利性不佳。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，從尖峰時間調查，最多就是2.5小時內會完成下機後相關檢疫流程，從第一個旅客下機，到離開大廳為止，平均都在1-2小時之間，未來會再討論優化檢疫流程。

入境台灣後，必須在機場經過四關卡，包括檢疫收審單、行李清消、唾液篩檢和防疫車隊，這些檢疫過程是必要措施。莊人祥說，從尖峰時間來調查，最多2.5小時內會完成，從第一個旅客下機，到離開大廳為止，平均都在1-2小時之間，都是一個可接受範圍。

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而針對民眾抱怨便利性不足，莊人祥回應，當然會再持續針對流程進行優化，尤其會特別注意排隊舒適性，會盡量在有冷氣的地方進行，不會在大熱天在外面排隊，另外有關行李清消，近期會也會在專家會議討論。

至於防疫車隊部分，莊人祥表示，目前機場有針對防疫巴士進行規劃，8/1可以提供入境旅客免費搭乘防疫巴士，且會增開防疫巴士停靠雙北路線，每天尖峰時段都會固定每小時發車，再由親友到指定點接送到檢疫處所。另外，機場公司在7/21也將停車場免費時間延長到60分鐘，也增加防疫計程車周轉率。