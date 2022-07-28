10歲小妹遭性侵懷孕　醫師為她墮胎「竟被調查」怒告州檢察長

▲墮胎權支持者在美國最高法院外示威。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州一名10歲女童遭性侵懷孕，且因最高法院推翻「羅訴韋德案」，終止憲法對墮胎權的保障，被迫前往印第安那州，接受人工流產。但醫師伯納德（Dr. Caitlin Bernard）為女童提供墮胎手術後，卻面臨司法調查，她嚴正駁斥非法情事，並對州檢察長羅基卡（Todd Rokita）提出損害賠償告訴，預期之後還會提告誹謗。

CNN報導，伯納德的律師德萊妮（Kathleen DeLaney）證實，客戶27日收到一封來自印州檢察長羅基卡的調查通知，「我們正在審查這些資訊，目前尚不清楚調查本質，以及他有什麼權力調查伯納德醫師。」

根據印州法律，若對16歲以下未成年人進行墮胎手術，必須在術後3天內通報該州衛生部及兒童服務部。羅基卡先前宣稱，伯納德疑似未向主管機關通報，且可能侵犯患者隱私，因此發起調查，「我們正從多個機構及消息來源蒐集指控相關資訊，對於這項法律審查依然抱持開放態度。」兒童服務部則尚未回應。

不過，伯納德嚴正否認2項指控，她強調自己是一名醫師，此生每天都在為了照顧病患而努力。且據CNN獲得的政府文件，她在7月2日、也就是術後2天，早已向州衛生部通報。

▲美國最高法院推翻1973年保障墮胎權的裁定，讓各州政府擁有禁止墮胎的權力。（圖／路透）

美國最高法院6月24日推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）歷史性裁決，終止憲法對墮胎權的保障，也讓多州相繼宣布跟進墮胎禁令，如今多地墮胎診所及人權倡議者提出一系列訴訟，法律攻防戰轉移至各州法院。

伯納德26日受訪時表示，反墮胎法上路後，嚴重影響醫師處理不孕、避孕、流產以及懷胎初期併發症的能力，而這些併發症可能致死。一些人開始意識到「這實際上不是他們的本意」，因為孕婦及胎兒都被置於危及生命的處境中，「全國各地都發生了這樣的故事，人們經歷懷孕併發症或創傷狀況，需要墮胎護理，卻沒辦法獲得治療管道。」

27歲性侵犯格爾森（Gerson Fuentes）被受害女童指認為惡狼，先前也向警方坦承罪行，但他25日出庭時，卻又改口不承認性侵重罪，全案仍在審理中。

▲27歲性侵犯格爾森（Gerson Fuentes）出庭時否認犯罪。（圖／路透）

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