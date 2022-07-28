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免打針！疫苗新技術　3年後「皮膚貼片、鼻噴劑」更方便有效

▲▼新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲未來COVID疫苗可能以更好的防護力且非液態的方式出現。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者楊子嫻／外電報導

自COVID-19疫情在全球爆發以來，不少人會利用注射疫苗來做預防，也因變種病毒的出現，需要追加施打次數，台灣政府更喊出「疫苗打3劑一起做防疫」口號。不過，科學家們表示，未來將會出現保護性更強、液態針劑以外的疫苗，來預防病毒。

根據《ABC NEWS》報導，現存的疫苗，已無法再預防持續產生變異的COVID-19病毒株。科學家、醫生、與衛生官員於週二（7/26）在白宮的會議中，一致認為目前的COVID-19疫苗有進步的空間，未來可能研發出能對抗COVID-19以及其變異株的疫苗。美國白宮首席醫療顧問安東尼．佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）則表示，現在顯然需要有新的方式，更全面且持久的來去對抗已知及未知的病毒。

▲▼佛奇與CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）出席國會聽證會。（圖／路透）

▲美國白宮首席醫療顧問安東尼．佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）。（圖／路透）

目前，已從2方面研究新的疫苗技術。功效方面，研發泛冠狀病毒免疫（pan-coronavirus immunisation）疫苗，可從原先針對COVID-19的預防，變成預防多種類型的冠狀病毒，且時效更長；形式方面，也發展出鼻腔噴劑與皮膚貼片2種方式，來取代原先針劑的注射。

而這2層面的創新，是有可能相互結合的。耶魯大學免疫生物學和分子教授岩崎明子（Akiko Iwasaki）在會議上說道，目前要實現鼻腔疫苗的辦法，便是結合「泛冠狀病毒疫苗」。她解釋，兩者的結合就像是提前在大門前設下警衛，並在病毒進入體內前就先發現，而不是進到體內後才進行消滅。

▲▼岩崎明子。（圖／翻攝自Twitter／Prof. Akiko Iwasaki）

▲岩崎明子至白宮參加COVID-19疫苗衛來發展會議。（圖／翻攝自Twitter／Prof. Akiko Iwasaki）

製造皮膚貼片疫苗廠的科技總監馬克．普勞斯尼茲（Mark Prausnitz）表示，以貼片的形式注射，是當前疫苗在注射上更好的選擇。操作上只需貼在身上，數分鐘後撕除即可；皮膚貼片不像液態的針劑那般需低溫保存、且貼片上的微針只有一張紙那樣厚，這樣的特點也使民眾能更好的取得、更方便在家自行操作。

不過，資金問題是當前最大的挑戰，美國保守派的成員對以往資金使用上，產生了質疑，國會共和黨人員不願意批准資金，「若是沒有大量的資源，這些新突破將會需要3至5年的時間方能完成」，專家針對評估後是這樣說。

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