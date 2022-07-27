日系服飾公司感謝新北警　贈2千組涼被套…助警度過炎炎夏日

▲新北市警察局長黃宗仁親自接受服飾公司代表餽贈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

日系知名服飾品牌台灣分公司為了感謝新北市警察3年來抗疫的辛勞，特地捐贈2000組的涼感機能被套，讓第一線執勤員警於炙熱的天候下班休息時，能夠有涼爽舒適的睡眠，持續為市民做好治安、交通及服務的工作，新北市警察局長黃宗仁也親自代表受贈，感謝民間企業贊助，未來將依員額比例分配規劃給本局各外勤單位。

新北市受到新冠肺炎肆虐，每天確診個案數為全台最多，當時新北市啟動「平寧專案」結合熱區防疫中心，以「強力篩檢」、「精準疫調」為主軸，動員約2200名警力，基層也為了配合衛生單位，不眠不休做好疫調，幾乎能用「苦不堪言」來形容，更有同仁因此累倒，但新北警攬下的業務不能不做，只能咬緊牙關撐過去。

▼警察局高階警官也開心來搬運涼被套 。（圖／記者陳以昇翻攝）

而站在第一線的警察同仁，從疫情爆發至今，總計有2605名警察陸續染疫，目前疫情雖穩定，但之後即將面對2022年底九合一地方公職人員選舉，全國警察也將投入大量警力執行各項選舉安全維護及查察賄選的任務，勤務之繁重非常人能忍。

一家日系知名服飾品牌台灣分公司為了感念新北市警察的付出，特地捐贈2000組的涼感機能被套，警察局初步將依員額比例分配規劃給本局各外勤單位，讓同仁們下班休息時，能蓋上涼爽舒服的被套，新北市警察局長黃宗仁也親自接受餽贈。

▼2000組涼被套將分配給外勤單位 。（圖／記者陳以昇翻攝）