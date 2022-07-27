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高嘉瑜稱黨內憂「一屍五命」要換堅？鄭運鵬嗆：妳也北北基桃一份子

▲▼立委鄭運鵬、民進黨桃園市長參選人林智堅委任律師黃帝穎召開「未審先判！政治偏頗！台大學倫會蘇宏達應迴避」記者會，鄭運鵬、黃帝穎強調蘇宏達本身立場偏頗已經不適任審查委員會召集委員一職。（圖／記者湯興漢攝）

▲立委鄭運鵬。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅近來陷入論文、球場風波，負面新聞頻傳，立委高嘉瑜日前還在政論節目補刀，稱黨內憂心年底北北基桃竹選情「一屍五命」，傳出「換堅」。對此，民進黨桃園立委鄭運鵬直言，「不認為黨內會有這樣的評論」，高嘉瑜沒有看過完整資料，她也是北北基桃一份子，「沒有人希望選舉抹黑有不好的結果」。

民進黨立委鄭運鵬27日下午受訪表示，區域立委跟中央黨部決策距離蠻遠的，尊重高嘉瑜有她的選舉觀察，黨內有很多前輩有不同意見，每一個人觀察準確率不太一樣，不管中央黨部或是林智堅辦公室，都會參考。

「她講的狀況很顯然是沒有看過完整資料。」鄭運鵬直言，黨內同志大家跟同學一樣，大家互相幫忙過、有基礎信任，分析或建議不太需要太負面。鄭說，當初每個人在選舉都有蠻多爭議，提名之後全黨互相幫忙挺過去，包括他自己、高嘉瑜或其他意見不一樣的前輩都是。

鄭運鵬說，自己看過完整的林智堅論文，的確是無妄之災，「寫作在前，後來被貼標籤被抹黑，我們身為民意代表，如果不能幫信任的同志說明，那處理一般人的陳情我們是處理不了」；鄭說，做為民意代表又有同理心，外面是壓力，林智堅選舉確實有逆流，但平常對他的認知也看過證據，願意替他說明。

鄭運鵬也舉例，2014年協助過台北市長柯文哲同學就是這樣的人，黨內有很多不同意見，每個人講的話自己負責，「她的分析是為什麼需要這樣講嗎？她也是北北基桃一份子，相信沒有人希望選舉抹黑有不好的結果」。

至於是否有「陣前換降」必要？鄭運鵬說，沒有必要，就是拿證據幫林智堅說明清楚；鄭運鵬說，不是說同黨就無條件一言堂，但他不覺得有幾個人看過，因為沒有做的事最難證明，要找到幾年前的資料本來就要一段時間，第一時間拿出資料，但很多人有先入為主，這比較委屈，「如果同黨同志不能理解，以後換自己遇到委屈，誰要幫你？」

媒體追問高嘉瑜稱會「一屍五命」，鄭運鵬說，「那是某人的評論，我不認為黨內會有這樣的評論」，提名不是區域立委工作，那是個人見解，有些人怕被影響到會擔心，但還是要先看證據再評論，不是一開始就擔心選情被影響，「有些政論分析講過頭，我們所講的話都要背那個責任，這些工作不是區域立委該做的」。

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