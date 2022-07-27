高嘉瑜稱黨內憂「一屍五命」要換堅？鄭運鵬嗆：妳也北北基桃一份子

▲立委鄭運鵬。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅近來陷入論文、球場風波，負面新聞頻傳，立委高嘉瑜日前還在政論節目補刀，稱黨內憂心年底北北基桃竹選情「一屍五命」，傳出「換堅」。對此，民進黨桃園立委鄭運鵬直言，「不認為黨內會有這樣的評論」，高嘉瑜沒有看過完整資料，她也是北北基桃一份子，「沒有人希望選舉抹黑有不好的結果」。

民進黨立委鄭運鵬27日下午受訪表示，區域立委跟中央黨部決策距離蠻遠的，尊重高嘉瑜有她的選舉觀察，黨內有很多前輩有不同意見，每一個人觀察準確率不太一樣，不管中央黨部或是林智堅辦公室，都會參考。

「她講的狀況很顯然是沒有看過完整資料。」鄭運鵬直言，黨內同志大家跟同學一樣，大家互相幫忙過、有基礎信任，分析或建議不太需要太負面。鄭說，當初每個人在選舉都有蠻多爭議，提名之後全黨互相幫忙挺過去，包括他自己、高嘉瑜或其他意見不一樣的前輩都是。

鄭運鵬說，自己看過完整的林智堅論文，的確是無妄之災，「寫作在前，後來被貼標籤被抹黑，我們身為民意代表，如果不能幫信任的同志說明，那處理一般人的陳情我們是處理不了」；鄭說，做為民意代表又有同理心，外面是壓力，林智堅選舉確實有逆流，但平常對他的認知也看過證據，願意替他說明。

鄭運鵬也舉例，2014年協助過台北市長柯文哲同學就是這樣的人，黨內有很多不同意見，每個人講的話自己負責，「她的分析是為什麼需要這樣講嗎？她也是北北基桃一份子，相信沒有人希望選舉抹黑有不好的結果」。

至於是否有「陣前換降」必要？鄭運鵬說，沒有必要，就是拿證據幫林智堅說明清楚；鄭運鵬說，不是說同黨就無條件一言堂，但他不覺得有幾個人看過，因為沒有做的事最難證明，要找到幾年前的資料本來就要一段時間，第一時間拿出資料，但很多人有先入為主，這比較委屈，「如果同黨同志不能理解，以後換自己遇到委屈，誰要幫你？」

媒體追問高嘉瑜稱會「一屍五命」，鄭運鵬說，「那是某人的評論，我不認為黨內會有這樣的評論」，提名不是區域立委工作，那是個人見解，有些人怕被影響到會擔心，但還是要先看證據再評論，不是一開始就擔心選情被影響，「有些政論分析講過頭，我們所講的話都要背那個責任，這些工作不是區域立委該做的」。