快訊／本土+25521！縣市分布曝　新北市「又破4千例」最多

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增2萬5521例本土個案，病例縣市分布仍有7縣市破千，當中以新北市4504例最多，接著依序是台中市3168例、桃園市2680例、高雄市2630例、台北市2573例、台南市2032例。

指揮中心表示，今日新增之25,521例本土病例，為11,812例男性、13,695例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市4,504例、臺中市3,168例、桃園市2,680例、高雄市2,630例、臺北市2,573例、臺南市2,032例、彰化縣1,231例、屏東縣781例、苗栗縣750例、新竹縣694例、雲林縣631例、宜蘭縣609例、新竹市603例、嘉義縣497例、花蓮縣460例、南投縣424例、基隆市346例、嘉義市322例、臺東縣280例、澎湖縣151例、金門縣146例、連江縣9例。

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指揮中心指出，今日新增28例本土病例死亡個案，為18例男性、10例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、25例具慢性病史、18例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至7月24日，死亡日期介於5月14日至7月24日。

指揮中心說明，今日新增171例境外移入個案中，為71例男性、100例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自泰國(12例)、美國(10例)、越南及菲律賓(各5例)、荷蘭(3例)、印尼、柬埔寨及中國(各2例)、土耳其、新加坡及阿拉伯聯合大公國(各1例)，另127例感染國家調查中。入境日期介於今年6月28日至7月26日。

▲7/27新增確診。（圖／指揮中心提供）