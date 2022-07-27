增3例MIS-C！1歲童確診近2個月　「高燒、嘔吐、爆肝」住加護

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明兒童重症病例。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布新增2萬5521例本土病例，另新增154例中重症個案，MIS-C再增3例，其中1名1歲男童無慢性病史，確診近2個月發燒至39度，伴隨嘔吐、食慾下降等症狀，7/26因嘔吐及出現爆肝症狀轉加護病房，目前仍在加護病房治療。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名1歲男童無慢性病史，5/27確診，7/20開始發燒至39度，伴隨嘔吐、食慾下降，7/23前往門診，檢查有結膜炎與嘴唇充血，疑似MIS-C當天住院，7/26因嘔吐及肝指數持續升高轉加護病房，目前仍在加護病房治療。

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另一名3歲女童無慢性病史，5/23確診，7/19起高燒至40度，伴隨腹痛、腹瀉，7/22前往急診，疑似MIS-C住院，接受藥物治療後病況好轉已於今（27）日出院。

5歲女童無慢性病史，7/2確診，7/19起發燒、鼻塞、流鼻水、頸部淋巴結腫，7/22因症狀持續就醫，疑似MIS-C住院，7/23因發燒持續且有紅疹、紅眼、腹瀉胸痛轉醫學中心，目前仍在一般病房住院治療。

根據指揮中心統計，兒童重症累計123例，其中58例屬於MIS-C最多，另有25例為腦炎，其餘分別為肺炎19例，心肌炎1例，敗血症3例、哮吼8例、家中死亡6例，共病3例。重症個案中有25人死亡。

▲MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）