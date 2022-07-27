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全聯台東旗艦店無印良品開幕！快閃滿千送百　3款接地氣新品開賣

▲▼搶攻台東婆婆媽媽！全聯斥資2.8億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯東台灣最大旗艦店「台東中山店」，其中3～5樓無印良品賣場7/27開幕。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

全聯斥資超過5億，打造東台灣最大複合式旗艦店「台東中山店」在今年初開幕，搶攻台東婆婆媽媽市場！其中3樓～5樓為無印良品賣場在今（27）日正式開張，為了慶祝台東再增新地標，7/27~7/29在全店使用PX Pay支付，消費單筆滿1000元就送100元全聯禮券；另阪急麵包也推出3款快閃限定新品，皆使用台東當地特有食材，超接地氣。

全聯台東中山店3～5樓「MUJI無印良品」7/27起開幕，為慶祝新地標開張，讓台東最熱鬧的零售商圈變得更加豐富，特別推出單店活動，7/27~7/29在全聯台東中山店使用PX Pay支付，全店消費單筆滿1000元，就送100元全聯禮券，單筆可累計，上限為5張禮券；而全店使用PX Pay支付單筆滿399元，也隨機贈送來店小禮。以上活動2擇1，贈品與禮券數量有限，送完為止。

▲▼全聯東台灣最大「台東中山店」3～5樓無印良品開幕，除了消費滿千送百，同步推出快閃阪急麵包3款限定新品。（圖／業者提供）

▲全聯阪急麵包更特別推出3款快閃限定新品，皆使用台東當地特有食材。（圖／業者提供）

其中全聯阪急麵包更特別推出3款快閃限定新品，皆使用台東當地特有食材，包括「紅寶石乳酪麵包」，使用歐式麵包搭配台東在地洛神花，再與濃郁的奶油乳酪相互融合，酸甜濃郁，售價49元，特價39元。

而「紅藜麥起司鄉村」使用鹹香乳酪丁與台東在地紅藜麥，灑上菲仕蘭乳酪絲，香氣濃厚，售價49元，特價39元。「金鑽鳳梨生吐司」堡體Q彈濕潤，嚴選台東在地金鑽鳳梨入餡，售價69元，特價59元。

3款超接地氣的新品，僅在7/27~7/31於台東中山店推出；同步在7/27~7/29也推出海鮮翅煲買一送一、紐奧良烤雞特價179元。

▲▼搶攻台東婆婆媽媽！全聯斥資2.8億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯「台東中山店」堪稱東台灣最大、最好逛的旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

全聯表示，「台東中山店」斥資超過5億打造，總坪數超過680坪，其中超市面積占地385坪。而台東現有9家全聯，原本台東中山店只販售乾貨，移點改建後，由無印良品設計部門規劃風格，以簡約的白色系定調整棟建築立面，室內明亮的空間感凸顯商品、魚肉蔬果、小農專區的特色，賣場以全聯企業色點綴，藍、紅色系揉合出嶄新多元的姿態，同時規劃「咖啡休憩座位區」，是屬於台東地區商品最齊全的全聯門市。

台東中山店1～2樓為全聯賣場，1樓主打生鮮、烘焙熟食、冷凍品，還有We Sweet甜點、OFF COFFEE 等；2樓則販售、休閒食品、五金鍋具等。而3～5樓承租無印良品，即日起開幕。同時規劃地下2層室內停車場，提供近54個停車位。

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