外送員拒上樓！她臉書怒噴「社會底層」　底下網友全戰翻

▲消費者點外送，通常會希望外送員可以將餐點送至樓上。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近年外送平台興起，業者雖規範外送員必須抵達顧客所在地交付餐點，但仍有不少外送員排斥。一名女網友在臉書公開嗆聲，直言「我有付錢叫你爬樓梯就爬，我爽叫幾杯飲料幾罐瓶裝水我家的事，你有收錢就給我乖乖送」，讓不少外送員氣炸，在底下留言戰翻。

該名女網友在臉書對所有平台的外送員喊話，強調她有付錢外送，因此不管購買了幾杯飲料或是幾罐水，外送員都應該爬樓梯送給她，「沒什麼特別技能只要會騎車就就能做的工作，一天到晚在抱怨欸；沒什麼一技之長的人反而最大聲，社會底層送外送送出優越感。有付錢，你他Ｘ就乖乖閉嘴送到門口」。

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▲原PO全文如上。（圖／翻攝臉書）



該文PO出不到一天，吸引3000多名網友留言、311人分享，「認同啊，疫情以前本來就是送到哪就送到哪」、「雖然貶低外送員不太好，但這工作是自己選的，愛做不做真的很可悲」、「真話總是刺耳，但往往最現實，又沒人逼著你們幹」、「如果是社區不讓進我可以理解，如果是一般的大樓，到底有什麼理由不送上門」、「我覺得妳說得很對，但那句社會底層其實不用講」。

該文被轉至外送員社團後，外送員也紛紛留言，「住沒電梯的大樓的人嗆別人社會底層」、「撇除態度問題，內文也沒說錯」、「客人千萬種，也有好心的人會下來幫忙拿」、「講話這麼沒家教，做人倒是挺有優越感的」、「她只是用超直白的口氣講出事實，當初做熊貓就應該清楚公司規定送到客人指定地點」、「想要賺錢的人自然不會對爬樓有什麼怨言，重點是點餐的人態度一副在喊狗一樣？都是在工作沒有誰比較高等啦」、「其實很多外送夥伴都是創業者，利用閒暇時間出來跑跑，順便看看市場」。

也有人說，「這肯定不是女的，再騙啊笑死人」、「這他X初級反串還能釣那麼多魚欸==」、「釣魚人，我的超人」、「不能說是反串，畢竟句句屬實」。

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