太陽進入活躍期　天文館：活動程度超過預測2倍

▲太陽進入活躍期，圖為SDO衛星於4月7日以X射線波段拍攝的太陽影像，較亮處即為活躍區域。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

太陽進入活躍期！台北天文科學教育館指出，長期觀測太陽發現，太陽活動在前年觸底後逐漸開始進入新的週期，但活躍程度卻遠高於天文學家預測，全球觀測統計顯示，與太陽活動程度息息相關的太陽黑子數量不僅連續18個月超過預期，且在3月底時甚至達到預測值的兩倍以上，為近7年來的最大值。

台北天文館說明，太陽週期平均約為11年半，在進入活躍期時太陽黑子數量會增加，而且「閃焰」與「日冕物質拋射」等噴發大量帶電粒子的強烈現象發生頻率與強度也會明顯升高，例如今年2月初爆發的一次M級太陽閃焰，就摧毀近40枚星鏈衛星，3月間更發生146次閃焰事件。

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台北天文館進一步指出，這些來自太陽的高能量帶電粒子，不僅會在地球高緯度地區形成美麗的極光，也可能帶來具有強大破壞力的地磁風暴，以太陽觀測史上最強烈的一場太陽風暴，發生在1859年9月1日的「卡靈頓事件」為例，就曾使電報系統斷訊、電塔冒出火花等，而在1989年3月13日凌晨，另一場強烈的太陽風暴則造成加拿大魁北克地區大規模停電。

▲三月底太陽黑子實際觀測數量為預測值的兩倍多。（圖／摘自NOAA）

台北天文館表示，天文學家預估類似的太陽爆發事件將日益頻繁而強烈，並可能對地球造成影響，而美國航太總署（NASA）與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）則預測，這次太陽週期將在2025年7月左右達到高峰。

由於太陽活動對越來越依賴電力、衛星通訊等高科技設備的現代生活來說益形重要，天文館表示，科學家們也部署更多太陽監測設備，例如太陽動力天文台（SDO）衛星等，24小時不間斷地提供即時預警，可將太陽風暴的影響降至最低，民眾不必過於擔心。

台北天文館表示，已持續參與全球太陽觀測70餘年，歷年觀測記錄收列於全球太陽黑子資料中心（SILSO）資料庫供學術界研究，天文館在開館日的10至12時、14至16時開放望遠鏡供民眾實際觀看這些對人類生活至關重要的太陽現象，有興趣者可至天文館YouTube頻道觀賞「太空天氣對航空的影響」的影片說明。