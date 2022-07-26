南部造船廠BA.5員工「接觸者定序出爐」？　指揮中心14:00說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7/26）日14:00記者會，由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。南部造船廠疑爆BA.5群聚，1名5旬員工打過3劑疫苗仍重複感染，定序驗出BA.5，家庭與職場接觸者121人中，有9人Ct值小於30送定序，下午有望說明定序結果。

指揮中心25日公布2例本土BA.5個案，其中1人為南部造船廠5旬員工，個案打過3劑疫苗，5/18曾確診、7/13出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛症狀，快篩、PCR複驗均為陽性，Ct值17。同職場匡列118人，10人驗出陽性，其中2人重複感染，而7人Ct值小於30送定序。指揮中心初步研判為家庭及職場群聚感染，但仍有待定序結果出爐才能判斷。

由於該群聚與國際港滬船廠工作人員有關，指揮中心已要求相關業者落實登輪作業防護清消，並催促相關人員接種第四劑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨日另一名BA.5本土個案則為60多歲男性，打過3劑莫德納，7/5到機場接送2名德國入境家人，因1家人在機場驗出陽性，因此採0+7自主健康管理，但後續家人定序驗出BA.5，被衛生局要求再採驗一次，兩人均陰轉陽確診，目前3個案均隔離期滿接觸人12人中有10人陰性、2人陽性，但2名陽性個案Ct值均大於35，且都在5、6月確診，評估無社區外擴風險。

根據指揮中心統計，BA.5累計9例本土個案，除了2例為社區感染，其餘7人都是接機感染。而重複感染累計149例，其中只有2例為BA.5，餘下147例均為BA.2。本週另新增8例BA.4、38例BA.5，個案以泰國、德國最多，美國、泰國、日本、韓國也各增4例，顯示BA.5已有往亞洲擴散情況。