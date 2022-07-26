免除蘋果30％抽成！Netflix訂戶將可「App連官網」註冊付款

▲Netflix可能能繞過蘋果的付費制度。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俐穎／綜合報導

原先在蘋果系統上，第三方的App都需要透過蘋果的系統進行付費，蘋果也可以藉此獲得抽成，但現在Netflix 已經開始將 iPhone 和 iPad 上的用戶引導到外部網站，用戶們可以在網頁上付費Netflix的服務，不過目前此項服務尚未正式推出。

過去應用程式上架蘋果App Store，就需要支付高額的傭金，此外若用戶在應用程式內購買，也需要支付高達30%的抽成，蘋果因其迫使大多數開發者使用 App Store 計費系統的政策而面臨批評。

為響應韓國通過的一項新法律， 蘋果開始允許僅在韓國上架的App使用第三方支付處理器。當歐盟的數字市場法案 (DMA) 立法通過時，蘋果將做更多調整，因為這將迫使蘋果允許使用第三方支付系統、側載和第三方App商店。

根據外媒9to5mac報導，蘋果目前開始讓 Netflix 和 Spotify 等內容供應廠商的App，可以連結到自己網站上，進行帳戶註冊。

過去內容網站的App都無法連結到外部網站，主要是為了遵守蘋果的規則，這使得App很難避免支付蘋果 30% 的App內購買佣金，但這種不直覺的設計，讓那些想註冊 Netflix 的新用戶感到很困惑。

9to5Mac報導指出，iPhone 和 iPad 用戶現在可以在 Netflix 應用程序中找到外部連結，可以使用該連結來註冊帳號，外媒The Verge也指出點擊連結的用戶會看到訊息，警告用戶「即將離開應用程式」並轉到外部網站，訊息中也提到，外部頁面上的任何交易都與蘋果無關。

蘋果的訊息指出，在此應用程序之外進行的任何帳戶或購買都將由開發人員Netflix管理。App Store 帳戶、存儲的付款方式以及訂閱管理和退款請求等相關功能將不可用，蘋果不對交易的隱私或安全負責。不過目前此項服務尚未正式推出，也不清楚推出的時間。