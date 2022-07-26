　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

免除蘋果30％抽成！Netflix訂戶將可「App連官網」註冊付款

▲▼Netflix。（圖／達志影像／美聯社）

▲Netflix可能能繞過蘋果的付費制度。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俐穎／綜合報導

原先在蘋果系統上，第三方的App都需要透過蘋果的系統進行付費，蘋果也可以藉此獲得抽成，但現在Netflix 已經開始將 iPhone 和 iPad 上的用戶引導到外部網站，用戶們可以在網頁上付費Netflix的服務，不過目前此項服務尚未正式推出。

過去應用程式上架蘋果App Store，就需要支付高額的傭金，此外若用戶在應用程式內購買，也需要支付高達30%的抽成，蘋果因其迫使大多數開發者使用 App Store 計費系統的政策而面臨批評。

為響應韓國通過的一項新法律， 蘋果開始允許僅在韓國上架的App使用第三方支付處理器。當歐盟的數字市場法案 (DMA) 立法通過時，蘋果將做更多調整，因為這將迫使蘋果允許使用第三方支付系統、側載和第三方App商店。

根據外媒9to5mac報導，蘋果目前開始讓 Netflix 和 Spotify 等內容供應廠商的App，可以連結到自己網站上，進行帳戶註冊。

過去內容網站的App都無法連結到外部網站，主要是為了遵守蘋果的規則，這使得App很難避免支付蘋果 30% 的App內購買佣金，但這種不直覺的設計，讓那些想註冊 Netflix 的新用戶感到很困惑。

9to5Mac報導指出，iPhone 和 iPad 用戶現在可以在 Netflix 應用程序中找到外部連結，可以使用該連結來註冊帳號，外媒The Verge也指出點擊連結的用戶會看到訊息，警告用戶「即將離開應用程式」並轉到外部網站，訊息中也提到，外部頁面上的任何交易都與蘋果無關。

蘋果的訊息指出，在此應用程序之外進行的任何帳戶或購買都將由開發人員Netflix管理。App Store 帳戶、存儲的付款方式以及訂閱管理和退款請求等相關功能將不可用，蘋果不對交易的隱私或安全負責。不過目前此項服務尚未正式推出，也不清楚推出的時間。

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
《全明星4》她被酸「不負眾望超爛」！　啦啦女神吐心聲
滷味攤命案！　槍手任職「知名偶像劇」拍攝飯店
快訊／淨空老法師今圓寂！　信眾緬懷一代高僧
擁絕美彎月形沙灘！海水浴場現況曝　遊客直呼：太噁心
快訊／如興早盤殺跌停！　明起打入全額交割
Levi's代工廠「如興」財務危機　前負責人起底！最快本周通
YouBike正妹超車！　他低頭看儀表版傻眼：我時速70了捏

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 14規格再曝光！全系列搭載6GB記憶體、圖像性能大提升

免除蘋果30％抽成！Netflix訂戶將可「App連官網」註冊付款

狂蹭iPhone 14 Pro Max　陸牌百事樂搶推「Phone X14 Pro Max」

LINE好友人數有限制！加不了好友原因曝　官方教3招排除困難

亮供電吃緊黃燈！今用電量達4054.1萬瓩　創史上第二高

推特540萬用戶帳號訊息被盜　駭客出價89.7萬

買平板再等等！外媒盤點最新iPad Pro將有四大更新

Apple Watch最新爆料！這版本採歷代首見設計

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

重機撞上左轉車前滾翻　騎士噴飛路人燒聲尖叫

滷味攤老闆家屬悲痛招魂　表弟：他生活單純未結仇

《禹英禑》朴恩斌曾上《RM》被李光洙巴頭　姜泰伍跳「魔性機械舞」全場笑歪！

醋男疑撞見前妻約會暴怒　滷味攤老闆頭遭開3槍亡

iPhone 14規格再曝光！全系列搭載6GB記憶體、圖像性能大提升

免除蘋果30％抽成！Netflix訂戶將可「App連官網」註冊付款

狂蹭iPhone 14 Pro Max　陸牌百事樂搶推「Phone X14 Pro Max」

LINE好友人數有限制！加不了好友原因曝　官方教3招排除困難

亮供電吃緊黃燈！今用電量達4054.1萬瓩　創史上第二高

推特540萬用戶帳號訊息被盜　駭客出價89.7萬

買平板再等等！外媒盤點最新iPad Pro將有四大更新

Apple Watch最新爆料！這版本採歷代首見設計

犯下「秋葉原隨機殺人案」釀7死10傷　兇手加藤智大今被處決

張蘭公開表態討厭汪小菲新歡！暗諷「臭蟲二手貨」　張穎穎回擊挑釁

大狗狗擠上床媽勸「下來！」　牠瞬間隱形、聽不見網友熱心幫臨演

iPhone 14規格再曝光！全系列搭載6GB記憶體、圖像性能大提升

通膨惹禍！零售巨擘沃爾瑪大砍財測　盤後暴跌10%

屏東警3個半月公佈19名酒駕累犯姓名　推代駕送「萌物」指甲剪

2022七夕「手袋願望清單」6選公開　女孩們直接拿給男友看！

BA.5殺入！醫揭4恐怖特性　「這能力是原病毒株19.2倍」社區大擴散

黃蜂隊史得分王底薪回鍋？　夏洛特考慮簽回「最強175公分」

免除蘋果30％抽成！Netflix訂戶將可「App連官網」註冊付款

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

3C家電熱門新聞

買平板再等等！外媒盤點最新iPad Pro將有四大更新

陸牌百事樂 搶先推出「Phone X14 Pro Max」

LINE好友人數有限制！加不了好友原因曝　官方教3招排除困難

Sony指定機種買就送BRAVIA CORE

Apple Watch最新爆料！「Pro」型號有全新外觀

TCL 75吋 4K QLED電視6萬元有找

亮供電吃緊黃燈！今用電量達4054.1萬瓩　創史上第二高

免除蘋果30％抽成！Netflix訂戶將可「App連官網」註冊付款

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

iPhone 14 Pro Max鏡頭模組曝！　史上最「激凸」

快刪！逾50個App含惡意軟體　這款恐盜領你的錢

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

推特540萬用戶帳號訊息被盜　駭客出價89.7萬

更多熱門

相關新聞

Netflix八月下架86部滿滿經典

Netflix八月下架86部滿滿經典

線上串流平台已生活中不可缺的一部份。不過由於版權因素，串流平台Netflix將在8月份下架86部作品，其中不乏人氣之作，包括電影《蜘蛛人:返校日 》、《大黃蜂 》、《安娜貝爾回家囉 》以及《五月天人生無限公司 》，觀眾得把握時間多刷幾回。

姜泰伍爆紅卻要入伍！　韓網急召志願軍幫當兵

姜泰伍爆紅卻要入伍！　韓網急召志願軍幫當兵

《禹英禑》母女相遇「朴樹」催淚深意！

《禹英禑》母女相遇「朴樹」催淚深意！

《媽，別鬧了！》10金句

《媽，別鬧了！》10金句

姜泰伍曾上《RM》神秘關節舞再被翻出

姜泰伍曾上《RM》神秘關節舞再被翻出

關鍵字：

Netflix

讀者迴響

熱門新聞

萬安演習前硬要買飲料！她遭攔住下場超療癒

福原愛「證實帶家人返日」反擊江宏傑：我的權利

福原愛還原「交接家人」全過程　遭江宏傑阻撓火大報警！

今雨區擴大！擾動發展機率90%↑時間曝　全台變天

吃醋釀殺機！兇嫌前妻做八大　滷味老闆是恩客

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

廖老大旗艦店超空　他拍照情勒：台人不願意做公益

泳裝正妹水上自由落體「上衣不見」網氣炸　劍湖山回應了

快訊／7-11開出3張千萬發票

滷味攤老闆有10年女友　跟兇嫌舊愛關係曝

八點檔女星回收泡湯男！揪國標舞老師同居ING

滷味攤老闆有10年女友　家屬慟：認錯人？

福原愛「帶家人回日本」失聯　日網反應一面倒！

許基宏遭象巴丟包國道　悍將隊巴暖心救援

他見妻手捏好友「蛋蛋」　真相大逆轉

更多

最夯影音

更多
王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD
刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面