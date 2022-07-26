美國正妹感嘆「合法過馬路」被台男罵髒話　行人的命在台灣不值錢

記者林彥臣／綜合報導

來自美國的正妹、在台灣住了將近7年的崔璀璨（Tristan H.），在YouTube頻道上，分享了對台灣的交通看法，直言台灣什麼都好，台北還被Monocle雜誌列為全世界最適合居住的城市10名，可是就是交通對行人太不友善，甚至曾經合法過馬路還被騎機車的台男罵英文髒話。

崔璀璨在影片中，訪問了許多外國朋友對台灣交通的看法，也分享自己的經驗，包括之前她在台灣考機車駕照，背過一個筆試考題，「行人過馬路時，汽車機車都禁止跨越斑馬線」她一開始看到還懷疑這個考題寫錯了，因為她看過太多汽機車，在還有行人的時候，就迫不及待地右轉。

崔璀璨訪問一位愛爾蘭朋友建議，像東門永康街這種狹小的道路，乾脆整條路都規劃成人行道，人口密集度也不是交通問題無法解決的藉口。

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▲人口密度絕對不是台灣交通問題的藉口，因為人口密集度比台北高的城市，人均交通死亡數也沒比台北高。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）



崔璀璨分享的數據也指出，巴黎、紐約的人口密集度都比台北還高，可是每10萬人的交通事故死亡率，台灣高達12.6人，相較之下紐約只有3.2人，巴黎也只有1.9人。

▲崔璀璨分享一個日本人對台灣交通的看法：This is Taiwan pedestrian are cheap。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）



崔璀璨另外又分享了一個日本人做的影片，上面直接寫著「這裡是台灣，行人如螻蟻般低賤」，英文字幕則是This is Taiwan pedestrians are cheap（行人的命在台灣不值錢）。

崔璀璨最後分享一個故事，她帶媽媽去逛西門町，走在斑馬線上要過馬路，但是那個斑馬線沒有紅綠燈，確認左右都是紅燈之後，就開始過馬路，然後從100公尺外，一輛機車往她們的方向加速，她們已經走到一半了，絕對是優先的，可是機車硬要從他們面前衝過去。

▲崔璀璨合法過馬路，還被沒水準的台男罵英文髒話。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）



崔璀璨說，這樣就算了，那個機車男還對她們罵英文髒話，當下她心裡非常不舒服，因為那是媽媽第一次來台灣，才來2周就遇到這麼沒水準的人，她很希望給媽媽體驗到台灣最好的一面，沒想到卻遇到這種白痴。

崔璀璨痛罵，這個白痴後面還載了一個抱著她的女生，想不到這麼沒水準的人居然還可以交到女朋友，而且她也很傷心，擔心媽媽會覺得這是台灣人對外國人的態度。

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