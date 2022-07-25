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新竹市2022七夕成年禮　8月4日盛大舉行

▲禮生代表進行「脫絭」儀式。（圖／新竹市政府提供）

▲禮生代表進行「脫絭」儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

每年農曆7月7日，除是七夕之外，同時也是七娘媽（織女）誕辰日，每年竹蓮寺都會舉行「做十六歲」成年禮。今（25）日於竹蓮寺廟埕廣場舉行「2022七夕成年禮」記者會，在新竹市副市長李世珍見證下，為2名青少年舉行成年禮。她表示，盼讓城市裡的孩子能體驗傳統文化洗禮，透過「轉大人」儀式，使孩子們學習負責任的態度，踏出成長的步伐，今年七夕成年禮系列活動將於8月4日登場，更有七夕演唱會，邀請廣受年輕人喜愛的美秀集團一同共渡浪漫七夕夜！

市府指出，「七娘媽」是兒童守護神，每逢七娘媽誕辰日，竹蓮寺就會舉辦「做十六歲」成年禮，透過「輭轎腳」、「脫絭」、「飲成年酒」等完整古老儀式，象徵孩子正式「轉大人」。

李世珍表示，感謝竹蓮寺長期以來對地方事務的熱忱，致力於傳承珍貴地方文化，這6年在與竹蓮寺管委會主委許修睿議長的合作與努力下，一起為捍衛傳統文化價值而努力，盼讓年輕人理解傳統不等於無趣，將傳統嚴肅的儀式加入新的創意與巧思，藉以活化古禮，期盼這項極具傳統價值的儀式能夠永遠流傳。

竹蓮寺管理委員會主委許修睿說，過去大家習慣過西方情人節，但七夕是中國人的情人節，8月4日活動當天，除早上較嚴肅的宗教課程外，晚上則有市府協助舉辦的七夕晚會，邀請知名歌手輪番帶來精采演出，希冀透過此富有文化意涵的活動，讓全國民眾更深入瞭解新竹。

民政處表示，2022七夕成年禮系列活動於8月4日竹蓮寺上午舉辦「輭轎腳」七夕成年禮、下午有「我的告別宣言」活動，特別規劃AR虛擬濾鏡、絹印DIY等體驗活動；晚間7時則有七夕晚會，特別邀請饒舌新秀李杰明、爆發力女聲陳忻玥、獨立樂團美秀集團、創作歌手王彙筑、最狂新人艾薇，和市民朋友一同共渡浪漫七夕情人節夜晚。

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