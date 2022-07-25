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台中建材行33年前遭行刑式滅門　真凶竟是奪7命殺人魔

管男結夥行搶未果，竟開槍將楊家3人全部擊斃。

▲管男結夥行搶未果，竟開槍將楊家3人全部擊斃。

圖文／鏡週刊

33年前，台中發生一起震驚社會的滅門血案！在豐原經營建材行的楊姓男子，與老婆、女兒在住家內遭人行刑式射殺身亡，雖然警方一度宣布破案，卻被爆出是刑求逼供、逼人認罪，導致真凶逃逸無蹤；事隔4年，1名管姓男子因毒品案在台北落網，偵訊過程中毒癮發作，竟語出驚人坦承是楊家滅門真凶，還加碼自爆奪走另外4條人命，最終經警方詳細調查，背負7條人命的管被判決死刑定讞，並在案發後22年伏法。

鄰居向警方透露，楊姓老闆原先務農，開建材行致富後，出入人士相當複雜，且命案現場也遺失一張高爾夫球場的得標證明，全案遂朝財殺方向偵辦。

隔年9月，豐原警方接獲通報，逮捕魏姓逃兵等4名嫌犯，但後來，魏男在法庭上指控警方電擊下體刑求逼供，讓楊家滅門血案成了懸案。

▼楊家的建材行開設在豐原鬧區內，血案發生後引來不少民眾圍觀。

楊家的建材行開設在豐原鬧區內，血案發生後引來不少民眾圍觀。（東森新聞提供）

案發4年後，現任新竹縣警局長的楊哲昌在北市刑大偵辦一起毒品案時，這起滅門血案才出現了轉機，楊哲昌告訴本刊，當時一名落網女毒販向警方供稱，自己的毒品上游是一名姓氏特別的男性通緝犯，警方後來查出該名男子姓管，遂要求女毒販配合誘捕，但管男落網後，相當不配合警方訊問，後來警方見他毒癮發作，還刻意安排同仁在一旁抽菸，讓他更加受不了，才點頭答應配合作筆錄。

但筆錄作到一半時，整棟大樓突然停電，管男竟開始全身發抖，楊哲昌見不對勁，開口就問：「你是不是還有隱瞞什麼？」不料管男當場坦承，他就是當年豐原滅門血案的真凶，還告訴警方:「楊家三口一直跟著我，我這幾年都吃不下、睡不好。」將殺死楊家一家三口的過程，及其他4名共犯鉅細靡遺地供出。

▼身形瘦小的管男落網後，坦承除了楊家血案外，還另外奪走4條人命。

身形瘦小的管男落網後，坦承除了楊家血案外，還另外奪走4條人命。（翻攝畫面）

楊哲昌重新閱卷後，認為管男所言不假，也懷疑管男不是第一次殺人，於是進一步進行訊問，管男才透露，他每次缺錢花用就會結夥搶劫，在楊家命案發生前1年，他與同伴也曾以租屋為藉口，持刀進入台中市廖姓夫婦住處洗劫財物，但因廖男反抗，遂當場殺死夫婦2人。

另外，在豐原命案發生前1個月，萬華一名綽號「阿肥」的角頭老大林復雄，在西園路一段遭人當街槍擊身亡，恰巧承辦該起命案的刑警看到管男在接受偵訊，便隨口問了句：「阿肥是不是也是你作掉的？」，沒想到，管男低下頭後，再看了楊哲昌一眼，便回說「是」，並坦承還犯下另一起理容院命案。

楊哲昌說：「為擔心管日後翻供，警方謹慎查證相關案件，也陸續找到滅門血案的共犯，其中一名同夥還想自我了斷，警方上門時，他已經自焚尋短，全身有百分之80的燒傷，警方還在救護車上全程錄影作筆錄，才順利破案。」

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