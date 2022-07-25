她突被警逮捕　坐5個月冤獄原因曝

▲小淑被人冒用身分遭判刑，但她因受限學識能力，不知如何辯駁，平白坐牢。



圖文／鏡週刊

真的太離譜！一名出身新竹縣偏遠山區的泰雅族女子小淑，雖有國小學歷，但幾乎不識字，18年前突然被警察逮捕。不善表達的她不知為何要被抓去坐牢，只告訴警察她沒有偷機車，不懂如何維護自己的權益，就這樣糊裡糊塗坐了5個月冤獄，直到日前冒用她身分的嫌犯因案被逮、按捺指紋，才讓這起沉寂多年的冤案曝光。

最高檢察署為此提出非常上訴，希望為這起離譜的冤獄討回公道，沒想到最高法院竟然駁回，理由是審判沒有錯誤，錯的是檢察官執行搞錯對象，把問題丟回給檢方，院檢互踢皮球，再次讓司法威信掃地。

▼小淑在台中女監（圖）坐了5個月冤獄。



本刊調查，蒙冤的劉淑萍（下稱小淑）1978年出生在新竹縣偏遠山區，今年44歲，雖有國小學歷，但幾乎不識字；至於真正的竊嫌劉夢萍（下稱小夢），1988年生，今年34歲，雖然2人姓名僅差中間一個字，但年齡相差10歲，理應很容易分辨，檢警卻都未察覺，無故將小淑關進監獄。

▼最高法院日前駁回劉淑萍的非常上訴。



離譜的是，全案經審理真正犯嫌小夢的法官告知，小淑才知道自己有權救濟，而非像她父親所說「被關完就算了」，因此找上法律扶助基金會協助，遞狀請求最高法院檢察署檢察總長聲請非常上訴，檢察總長日前提出非常上訴書給最高法院，沒想到，最高法院認為該案判決無誤，錯的是檢察官執行搞錯對象，一審判決後檢察官未合法送達給真嫌本人，所以蒙冤的小淑不是提起非常上訴及再審的主體，駁回非常上訴。

最高法院的法律見解，讓好不容易有望平冤的案件又被打回原形，把問題丟回檢方，院檢大玩文字遊戲，受害的卻是弱勢的小淑。





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