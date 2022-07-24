加州優勝美地附近爆野火　6000多人急撤！烈焰失控狂燒畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州優勝美地國家公園附近的「橡樹大火」（Oak Fire）23日持續延燒第2天，但火勢迅速蔓延，延燒面積已接近1.2萬英畝，成為加州今年最大規模的野火之一。截至當地23日晚間，大火尚未得到任何控制，當局下令6000多人緊急疏散。

▲▼橡樹大火迅速蔓延，當地多條道路關閉。（圖／達志影像／美聯社）

綜合CNN、NPR報導，這場名為「橡樹大火」的野火22日下午在瑪利波薩郡（Mariposa County）一處城鎮附近開始延燒，烈焰撕裂樹木，濃煙直竄天空。當局派出400多名消防人力以及直升機、其他類型飛機共同滅火，但依據加州森林防火廳發出的聲明，截至23日上午，大火已摧毀10棟住宅和商業建築，損壞另外5棟，火勢還威脅到其他2000多棟建築物。

這場大火導致多條道路關閉，當地超過2600多戶家庭與企業的電力供應中斷。塞拉國家森林（Sierra National Forest）發言人帕特森（Daniel Patterson）透露，這場大火蔓延速度非常快，疏散令已於23日生效，有6000多名住在偏遠地區的居民受影響，起火原因仍在調查中。

加州近年來開始出現規模越來越大、越來越致命的野火，回顧過往30年，氣候變遷讓美國西部變得更加溫暖乾燥。科學家表示，天氣將繼續變得更加極端，野火也會更頻繁出現，更具破壞性且無法預測。