台鐵員工約看夜景！強拉她手噁喊：看我大棒棒　急探私密下場超慘





▲台鐵曾姓員工猥褻女網友，遭判休職半年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台北報導

台鐵台北電力段曾姓工務員在交友軟體上約砲，還狂傳鹹濕對話給對方，一日曾男邀約女子小娟（化名）看夜景，還稱，「先看看我大棒棒再去」。當時小娟未放心上便赴約，沒想到一見面就遭曾男強拉手摸下體，曾男還伸手探入她的裙內，以此方式猥褻得逞。案經小娟提告，曾男被判刑8個月，懲戒法院再判他休職半年。

判決指出，曾男2021年1月間透過交友軟體認識小娟，並立即傳訊息邀約小娟看夜景，起初曾男先傳送，「我們去這裡，聽說這裡很漂亮，我一直很想去，不過我們去之前能夠給我抱抱嗎？」

起初對話都相當正常，但曾男卻越發踰矩，又再傳送，「看到妳的私密照就很心動，很想妳當我的女人，妳的身材很好。你要看看我的私密照嗎？你覺得大嗎？你等等看看啊，可以先看看我大棒棒再去，我住在夜景的附近而已，看完過去不會很久，好嗎？看到妳就硬起來了，而且還流水出來」。

小娟見狀後，認為進展太快，於是回覆曾男，「為啥這麼快就要抱」、「沒啊，先去看夜景吧」、「不是先看夜景嗎」、「好餓，肚子餓」、「我希望趕快吃東西」等語，但未拒絕曾男的邀約，並於約定時間赴約。

豈料，當小娟一上曾男的車後，曾男便立即拉住小娟的手摸自己下體，還不顧小娟極力反抗將手探入小娟長裙內撫摸私密處。小娟當場嚇壞想下車，但曾男卻不理會她，反而還加速行駛，甚至還多次任意變換車道，嚇得小娟趕緊傳訊息給友人求助，最後在她的不斷求饒下，曾男才放她下車。

小娟事後報警提告，曾男還辯稱雙方是因約會費願分攤問題起爭執，堅稱自己並沒有猥褻小娟，但不被法官採信，且小娟當時確實有傳訊息求救，法官認為，第一次見面無冤無仇，小娟應無誣告動機，因此認定曾男犯行，將他判刑8個月。

案經交通部將全案移請懲戒法院審理，懲戒法院認為，曾男與女網友出遊，卻未能尊重其人格尊嚴，謹守分際，還為了滿足自身性慾而犯下此罪，侵害小娟的性自主權，並嚴重損害機關形象及政府信譽，以及公務員懲戒法第10條所定各款事項等一切情狀，最終決定盼他休職6個月。全案可上訴。