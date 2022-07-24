LIVE／林智堅找到論文未抄襲證據　本人親自召開記者會反擊

記者林銘翰／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅深人論文抄襲風波，他當年的台大國發所指導教授、現任國安局長陳明通23日發出聲明，力挺林智堅就是論文的原創者，無涉抄襲。對此，林智堅上午將在民進黨中央黨部召開記者會，預計將出示他沒有抄襲的重要事證，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

林智堅上午將在民進黨中央黨部召開「說明碩士論文」記者會，包括民進黨立委鄭運鵬、林智堅委任律師黃帝穎等人都將共同出席。

陳明通23日下午向媒體發出4000多字的聲明，他強調同組問卷的操作性定義相同、無涉抄襲，而且指控文字用語相似就是抄襲、屬去脈絡化機械式對比，同時重申林智堅是論文的原創者。

林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞晚間也發布新聞稿表示，林智堅在國民黨發動抹黑的第一時間，就公開澄清過去在職進修的碩士論文沒有抄襲，台灣大學及中華大學的指導教授們，過去都公開聲明林智堅的論文沒問題。

黃韋鈞也說，林智堅日前已經透過委任律師，完成台北地方法院所屬民間公證人公證，保全證據，這些證據具法律上實質效力，屆時也會提供給台大學術倫理審定委員會，作為說明沒有抄襲的有力證據。

▼民進黨桃園市長參選人林智堅（右一）。（圖／記者黃克翔攝）

