「桃園新選風」掛看板狠酸林智堅！10小時被消失…管委會說明了

▲「桃園新選風」在桃園市政府前大樓懸掛看板，結果10小時後就遭人撤下。（圖／翻攝自Facebook／毛嘉慶：政治脫離民生就是詐術）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」抄襲爭議事件延燒，以無黨籍市議員及參選人為主的「桃園新選風」成員，23日在桃園市政府前大樓牆面懸掛「抄襲出包竹科扛？論文出包台大扛？市政出包基層扛！」的21字大看板，不料才不到10小時就慘被撤下。對此，撤下看板的大樓管委會也出面說明了。

「桃園新選風」成員中壢區市議員參選人毛嘉慶23日晚間在臉書指出，他們在市政府對面租了看板，有合法契約、也付清費用，「該廣告物內容完全無違公序良俗，我們署名負責，所有權也是新選風所有。」不料當天上午8點上廣告後，中午前廣告代理商就要求他們將該帆布廣告撤下，「傍晚，廣告就被不明人士破壞、被消失了。」

▲桃園市提名人林智堅。（圖／記者李毓康攝）

毛嘉慶痛批，他們合法租用也完成付款，沒道理受此打壓，「小弟只想弱問：你各位請告訴我一下，是誰到今時今日還在搞戒嚴」、「說真的，本來只是想博君一笑，卻沒想竟插到黑手的心臟」。

對此，該大樓管委會表示，看板懸掛後引發不少民眾關心，而管委會過去有決議不宜掛政治話題，因此擔心看板文字過於敏感，才會聯絡廣告業者拆除。

據了解，新竹市前市長、民進黨桃園市長參選人林智堅預計24日上午10點召開記者會，說明事件始末，並提出通信證據以證清白。稍早，時任林的台大國發所論文指導教授、國安局長陳明通才發出4000多字聲明，強調林智堅論文原創未抄襲。

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