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男大生密會11歲女童公廁性交　一次就中！媽崩潰抱孫

▲▼虐童，兒童，家暴，性侵，性暴力，性騷擾，女童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女童網戀和男大生性交，之後被診斷患有創傷後壓力症候群。（示意圖與本人無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

桃園一名劉姓男大生先前在網路上認識一名11歲的女童，相約出來見面後竟一時色心大起，把女童帶到公園廁所內性交，之後女童更因此懷了劉男的種，生下一名女嬰。女童母親怒告劉男與未成年少女性交，劉男一度否認，直到DNA鑑定出爐，他才認了並與對方和解；法官審酌雙方達成和解，日前依與未滿14歲少女性交罪名，判劉男1年8月徒刑。

判決書指出，劉男2019年在網路上與女童認識，約出來見面後，他竟然對年僅11歲的女童起了色心，在明知對方年紀的情況下仍誘導她到住家附近公園廁所性交，雖然兩人僅發生一次關係，女童卻因此懷孕。

母親察覺女童腹部隆起後追問真相，才知道劉男犯下的罪刑，一狀告上法院，訴訟期間女童產下女嬰，成為11歲的新手媽媽。劉男在高院審理時一度否認和女童在公廁性交，甚至為了保護自己而質疑女童「性生活不單純」，懷疑生下的不是他的女兒，直到採集女嬰唾液與劉男比對DNA後，證明小孩是留男的，才讓劉男坦承犯下的罪刑。

法官審酌女童在案發後不僅懷孕，還被診斷出有「創傷後壓力症後群」（PTSD），劉男卻仍在庭上否認是孩子的父親，對被害人造成二次傷害，不過劉男與女童家長達成和解，加上劉男與女童的LINE對話紀錄透露雙方並非完全沒有感情基礎，因此依《刑法》59條減刑，將刑責最低3年的「與未滿14歲少女性交罪」降判為1年8月徒刑。

儘管劉男說好賠償女童母親20萬元，之後按月給付2萬元，卻只付了15萬元就耍賴未繼續賠償，檢察官認為二審判刑太輕，上訴最高法院卻被駁回，劉男則維持1年8月徒刑定讞。

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