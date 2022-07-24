　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南新化分局遭爆「警察吃案」　承辦警員和所長全記過處分

▲▼新化分局。（圖／翻攝自Google Maps）

▲新化分局。（圖／翻攝自Google Maps）

中央社

網友前天在臉書貼文直指台南市新化分局那拔派出所警員吃案，新化分局23日晚間澄清承辦警員未吃案，但未依受理報案規定連繫，確有疏失，記過2次，所長記過1次，分局長自請處分。

一名網友前天在臉書（facebook）社團「靠北警察」貼文宣稱「警察吃案」，他表示，朋友遭詐騙，21日下午3時許到台南市警局新化分局那拔派出所報案，但當班警察不肯受理，要他到山上派出所報案。

貼文者說，以前就聽說警察會吃案，「還真讓他們遇到了」；難道那拔派出所的警察不是警察、不能處理詐騙案，還是老的警察都喜歡吃案。

這篇貼文一曝光，立刻引來議論及媒體關注，新化分局立刻啟動調查，23日晚間9時許發布懲處。

新化分局發布新聞稿指出，被害人居住於山上分駐所轄區，詐欺案件轉由山上分駐所受理及後續偵辦，並無警察吃案。但那拔派出所警員未依單一窗口受理報案規定，聯繫處理確有疏失，已違反規定。

新化分局決議將江姓承辦警員記過2次，孔姓所長記過1次、分局長蘇政敏自請處分。

新化分局表示，被害人遭詐騙集團騙取財物，已責成偵查隊調查。新化分局也會檢討改進，加強教育訓練，要求警員以「同理心」受理各類案件。

►不當毛毛怪！可水洗的「得體刀」千元有找超好用

ET快訊
快訊／逢甲夜市大規模停電　台電認了：用電負載過高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林志穎自撞重傷掀戰！救援者曝「未繫安全帶」　經紀人回應了

台南新化分局遭爆「警察吃案」　承辦警員和所長全記過處分

北市士林「40多戶晚間停電」！台電：線路設備故障　派員搶修中

快訊／國3南下255K連環事故　聯結車爆胎脫皮「波及9車」釀禍

快訊／台南離奇夫妻雙屍！水塘底驚見轎車　消防下潛找到女浮屍

台中砂石車、機車碰撞1死1傷！騎士頭顱破裂亡　民眾目擊報案

南投沙里仙溪驚傳溯溪溺斃！1女遭漩渦「捲進石縫」亡　消防搜救難

職棒夢遭「攔路牙叉」打碎！21歲騎士超孝順　為媽放棄交換生資格

高醫岡山醫院工安意外！工人2樓半墜落無呼吸心跳　送醫搶救中

獨／13聖筊神蹟！蔡英文贈匾為祂改字　土地公喜迎「文興國運」

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

油漆「覆蓋抽屜」乾掉打不開　表姊蠻力拔開！差點飛出去

比莉被丟丟妹嚇到「跟周湯豪一樣」　「枸杞+干貝」料理首秀...自誇：我好厲害！

大口狂灌聖河水沒在怕！　印度官員喝完2天後進院

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

舉手過馬路增加能見度？　他上街實測「連7台無視」

謝依霖老公罹罕病「這輩子無法痊癒」 她證實復發：老天為什麼懲罰我

林志穎自撞重傷掀戰！救援者曝「未繫安全帶」　經紀人回應了

台南新化分局遭爆「警察吃案」　承辦警員和所長全記過處分

北市士林「40多戶晚間停電」！台電：線路設備故障　派員搶修中

快訊／國3南下255K連環事故　聯結車爆胎脫皮「波及9車」釀禍

快訊／台南離奇夫妻雙屍！水塘底驚見轎車　消防下潛找到女浮屍

台中砂石車、機車碰撞1死1傷！騎士頭顱破裂亡　民眾目擊報案

南投沙里仙溪驚傳溯溪溺斃！1女遭漩渦「捲進石縫」亡　消防搜救難

職棒夢遭「攔路牙叉」打碎！21歲騎士超孝順　為媽放棄交換生資格

高醫岡山醫院工安意外！工人2樓半墜落無呼吸心跳　送醫搶救中

獨／13聖筊神蹟！蔡英文贈匾為祂改字　土地公喜迎「文興國運」

李聖傑「行走CD」　江坤宇沒戴耳機合唱秀超猛歌唱實力

新竹球場問題多　蔡其昌建議調整8月賽事

湖人該換來厄文？詹皇想現在就成功　高層卻考量更遠的未來

林志穎自撞重傷掀戰！救援者曝「未繫安全帶」　經紀人回應了

「我對投資沒半點熱忱」　財務公司總監公開超懶投資術

看謎片男主角好眼熟...驚覺片中AV男優「是親弟」他崩潰：該有反應嗎？

味全龍洽談2.5年約　林凱威月薪40萬起跳

「桃園新選風」掛看板狠酸林智堅！10小時被消失…管委會說明了

日本首相表態「重啟核電」　近半民意支持

灰狼狀元連線要當NBA最強　唐斯：打出OK組合後最佳表現

台中長髮裸女逛大街！無罩拉扯BMW男　警急調監視器曝真相

社會熱門新聞

新撞擊視角曝！林志穎自撞意外　狂偏騎上指示桿起火

16歲少女偷騎機車車速過快撞上轎車命危　急救後恢復心跳

騎士遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

入獄5年浪子回頭賣逝世阿嬤招牌

柬埔寨淘金「2台男淪豬仔」　家屬砸210萬救人

即／台南離奇夫妻雙屍　水塘底驚見轎車

21歲騎士斷頸亡　職棒夢遭「攔路牙叉」打碎

林志穎駕特斯拉自撞　原因曝光！

體育署女出納倒地就醫不治　相驗結果曝

台中砂石車、機車碰撞1死1傷　騎士爆頭亡

台南新化分局遭爆吃案　警員和所長全記過

離職特調4杯酸奶帶走　被索賠20萬...法官這樣判

全民爆紅慘了！「工地神飲料」助高雄男　網路永流傳大頭照

北市士林40多戶晚間停電！台電搶修中

更多熱門

相關新聞

台電台南區處頒發纜線失竊破案獎金

台電台南區處頒發纜線失竊破案獎金

台南市新化區及善化區2021年底發生電纜遭竊事件，嫌犯於新化區信義路與中山路、山上區、新市區等偏僻處竊取共約504公尺、重約125公斤之電纜線，預計損失約6萬元，經台南市警新化分局長期調查，終在2022年3月舉證後由檢方起訴，台電台南區處處長許墩貴，31日至新化分局頒發線路失竊破案獎金6萬元。

大安國中管樂團參訪新化分局

大安國中管樂團參訪新化分局

台南警長親赴新化分局視察

台南警長親赴新化分局視察

松安幼兒園與警長周幼偉相見歡

松安幼兒園與警長周幼偉相見歡

文林幼兒園　參訪新化分局

文林幼兒園　參訪新化分局

關鍵字：

新化分局

讀者迴響

熱門新聞

林口長庚組團！林志穎若「臉部重建」至少治療1年

鬼門關前走一遭！林志穎3巧合幸運逃死

即／逢甲商圈大規模停電　台電：用電負載過高

人妻藉林志穎機會教育！兒崩潰2句惹哭網

網質疑搶林志穎功勞　救人攝影師無奈：沒這麼偉大

男聯誼繳1000搶破頭　女只來8個

新撞擊視角曝！林志穎自撞意外　狂偏騎上指示桿起火

少年雞尻槍痛求診　醫驚「整個都垢」小心斷根

快訊／新竹棒球場砸12億卻負評如潮　林智堅道歉了

快訊／逢甲商圈無預警停電

情侶飛南韓首日確診　8天自由行7天在隔離

重回林志穎自撞路段　他開自駛「清晰畫面曝光！」

即／WHO宣布：猴痘為全球公衛「緊急情況」

第一眼看到的是正臉還是側面？

16歲少女偷騎機車車速過快撞上轎車命危　急救後恢復心跳

更多

最夯影音

更多
起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...
同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

油漆「覆蓋抽屜」乾掉打不開　表姊蠻力拔開！差點飛出去

油漆「覆蓋抽屜」乾掉打不開　表姊蠻力拔開！差點飛出去

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面