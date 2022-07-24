台南新化分局遭爆「警察吃案」　承辦警員和所長全記過處分

▲新化分局。（圖／翻攝自Google Maps）



中央社

網友前天在臉書貼文直指台南市新化分局那拔派出所警員吃案，新化分局23日晚間澄清承辦警員未吃案，但未依受理報案規定連繫，確有疏失，記過2次，所長記過1次，分局長自請處分。

一名網友前天在臉書（facebook）社團「靠北警察」貼文宣稱「警察吃案」，他表示，朋友遭詐騙，21日下午3時許到台南市警局新化分局那拔派出所報案，但當班警察不肯受理，要他到山上派出所報案。

貼文者說，以前就聽說警察會吃案，「還真讓他們遇到了」；難道那拔派出所的警察不是警察、不能處理詐騙案，還是老的警察都喜歡吃案。

這篇貼文一曝光，立刻引來議論及媒體關注，新化分局立刻啟動調查，23日晚間9時許發布懲處。

新化分局發布新聞稿指出，被害人居住於山上分駐所轄區，詐欺案件轉由山上分駐所受理及後續偵辦，並無警察吃案。但那拔派出所警員未依單一窗口受理報案規定，聯繫處理確有疏失，已違反規定。

新化分局決議將江姓承辦警員記過2次，孔姓所長記過1次、分局長蘇政敏自請處分。

新化分局表示，被害人遭詐騙集團騙取財物，已責成偵查隊調查。新化分局也會檢討改進，加強教育訓練，要求警員以「同理心」受理各類案件。