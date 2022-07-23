雨中騎車被撞飛田中慘死...妻全程目睹　貨車駕駛2百萬和解換緩刑

▲秀水鄉發生死亡車禍。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名許姓小貨車駕駛，去年12月間行經秀水鄉時，與剛當完志工的騎士施姓老翁發生碰撞，老翁被撞飛進1公尺深的農田裡，送醫不治。彰化地院審後，法官認為許男應暫停讓對方先行，而施姓老翁也未注意減速慢行，由於雙方達成和解，依過失致人於死罪將許，處有期徒刑5月，可易科罰金。緩刑2年。

回顧案發當時，姓老翁與妻子剛當完志工正準備返家，２人各騎乘機車沿秀水鄉村西巷由北往南方向行駛、許男駕駛的自小貨沿民意街383巷由東往西向直行，與施男的機車在安樂街口發生碰撞後，造成施人車倒地受傷，騎在後方的妻子當場目擊先生被撞飛，在雨中哭喊著找人幫忙，雖然消防員據報後火速將他送醫，因受有頭部外傷併顱內出血、多處挫瘀傷等傷害，許隔天凌晨1時43分仍不治死亡。

▲秀水鄉發生死亡車禍。（圖／ETtoday資料照）

判決書指出，許男本應注意汽車行駛，同為直行車者，左方車應暫停讓右方車先行，竟疏未注意暫停讓右方直行車先行，即貿然通過路口直行。而施姓老翁騎乘機車，亦疏未注意應減速慢行，許男發覺時已煞避不及，雙方都有過失。

法官審酌被告對施姓老翁家屬造成無可彌補的創傷，犯後與被害者家屬成立調解，賠償被害人家屬200萬元，因此依犯過失致人於死罪，處有期徒刑5月，可易科罰金。緩刑2年。