「歸白新人生．走出新未來」　進出監所20年變身反毒大使

▲屏東看守所「歸白新人生，走出新未來」就業促進活動 。（圖/屏東看守所提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為加強監所收容人出監前就業準備之能力，財團法人臺灣更生保護會屏東分會結合法務部矯正署屏東看守所及勞動部勞動力發展署高屏澎東分署屏東就業中心，於19日辦理「歸白新人生，走出新未來」就業促進活動，共辦理兩場次，有40名收容人受惠。

這項活動，邀請到阿良古味生活館負責人高肇良，藉由自身過來人戒毒經驗，以及創業艱辛的過程，成為更生人典範，現並以助人者身分，回饋於社會，協助迷途者走出新未來。

他分享「遇到對的人」是人生關鍵，鼓勵收容人出監後，可以向正能量的團體請求協助，舉例更保會、就業中心、慈濟等，都會盡心盡力提供完善的資源。而只要肯作肯學，即使過程再如何困難，伴隨著時間及經驗，才能充分累積出來，而這份成果才能是真正屬於自己。

高肇良表示，他曾經多次因為毒品出入監所，時間長達20多年，這次戒毒成功後，成為了反毒大使，投入公益，回饋於社會，並許下心願，想要拯救與自己曾經一樣的人，現加入更生保護會輔導員、慈濟志工的行列，在全國各矯正機關及學校現身說法，也藉由自傳「阿良的歸白人生」，講述自己心路歷程，更是將故事搬上大螢幕，透過劇情的情境營造，期引發社會大眾的迴響與正向學習效應。