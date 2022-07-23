股癌、百靈果、九妹都喊他乾爹！　丘家第四代曝光

▲Podcast排行榜前3名的股癌、百靈果、志祺七七都與正成集團有密切合作。（圖／翻攝自志祺七七臉書、凱利蹲下去臉書、謝孟恭臉書）

圖、文／CTWANT

「感謝『乾爹』正成集團贊助！」新冠肺炎期間崛起的Podcast主持人，包括股癌、百靈果、Joeman等KOL們口中的「乾爹」，指的是成軍1甲子的老牌影視、攝錄器材代理商正成集團，而幕後的伯樂，其實是37歲的正成第4代丘紘豪副總經理。

「那時候應該是百靈果幫我們取名『乾爹』。」丘紘豪位在新北市三重區的正成旗艦館接受CTWANT記者專訪時，解釋乾爹的來源。2019年，百靈果NEWS的Podcast節目還沒爆紅前，主持人Ken看到國外網站的Rode麥克風新產品，就在節目中許願，沒想到正成真的跟百靈果接洽，還承諾提供全套設備，即使在節目中設備出問題，也會即時用LINE指導排除。

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丘紘豪欣然接受地說，「我認為這名稱很好，是大家對正成集團的肯定，後來KOL圈開始有了只要被正成贊助，就是對優質節目認證的氛圍。」

台灣的「聲音經濟」，在新冠肺炎期間興起，從2020年開始流行的Podcast到2021年的Clubhouse，連帶使收音、視聽周邊設備大賣。而正成代理的Podcast相關設備，能在短時間內吃下8成市佔，是如何辦到？

丘紘豪透露，他12年前在美完成學業回台進入正成，2012年開始拜訪攝影器材通路，傾聽業界對器材的需求，2014年YouTube流行前，正成已和阿滴、Joeman有密切合作，「美國早在2014、2015年流行起Podcast，台灣則是2019年興起，2020年出現爆發性成長。」

▲正成集團副總經理丘紘豪斥資200多萬設立線下旗艦店，即使700至800萬的專業燈具、鏡頭只要先預約就能試用。（圖／CTWANT提供）

丘紘豪「聽」到市場聲音，早已鎖定Podcast市場，率先贊助有潛力的創作者，除了提供設備也協助場地規劃，而Podcast設備從最入門單人錄音（約新台幣6千至1萬2千元），到可以3至4聲道同時錄音（約2萬4千元至6萬元）都有。

正成贊助的KOL須符合哪些條件？「我會選擇其頻道內容對社會有正面啟發，曝光的同時也能盡到社會責任。除了朋友介紹外，行銷部也會去開發有潛力的KOL進行洽談。」一位正成內部人員坦言「贊助KOL的曝光效果，對營收以及品牌正面印象都比預期還要好」。

在KOL圈打響正成「乾爹」名號的另類「天使投資哲學」，報酬率果然不差。新冠肺炎期間，正成的影視業務萎縮3成，但聲音經濟、個人影音業績卻吃下大補丸，集團年營收從2020年的18億元，2021年更上看20億元，逆勢成長1成，其中音訊設備營收2年成長了20倍。

「可說是先行者優勢，在台灣Podcast熱潮前，我們就開始支持吳淡如、百靈果、阿滴、股癌、Joeman、理科太太等KOL。」他解釋，有了KOL的推薦，讓更多小型工作室、微型創作者或者一般消費者找上正成，詢問KOL們都是用什麼設備。

▲雖是代理商，但正成有專業的維修團隊，定期回原廠上課，並保持料件庫存水位，若待料時間較久還會提供備品使用。

儘管有不少消費者認為，「正成的價格相比海外代購的水貨高了不少！」對此，丘紘豪表示，兩者大不同，「我們以服務取勝，代理商品有保固、維修，正成有自己的維修團隊，會定期回原廠上課，若維修待料時間過久，會提供替代機器讓客戶先用。」

他舉例說，「因為疫情，有次百靈果主持人Ken跟凱莉沒法一起錄影，正成馬上提供第2套設備並協助安裝，讓節目不至delay」，「奧斯卡導演Martin Scorsese 2017年來台拍攝《沉默》，到花蓮取景時發生大型燈光故障，正成隨即派出授權技師搭飛機到花蓮維修。」

有百萬粉絲訂閱的社群KOL阿滴、志祺為要協助更多想投入影音的創作者，2020年9月創立「台灣新媒體影音創作者協會」，正成集團則擔任顧問及贊助。此外，丘紘豪還跨入電商，未來正成不只是「乾爹」，還要成為「線上線下垂直整合的影視界電商」。

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▲目前正成集團由第3、4代共同經營，媽媽陳怡璇擔任董事長，爸爸丘揚祖為總經理，丘紘豪則是副總經理，在台北車站的相機街幾乎都是由正成供貨。

台灣最大的影視器材代理商正成集團第四代丘紘豪，告訴CTWANT記者，「我們正朝向『台灣影視器材的Amazon』目標前進。」1959年成立的正成貿易公司，早年從布料、南北貨批發起家，在從X光醫療器材進口到相機，一路靠的就是「時機正確，選對了行業！」

正成集團的丘家祖輩來自於福建泉州，早在國民黨政府遷台前就開始在台北經營南北貨、布裝生意，一直到1950年代，鎖定進口X光醫療器材，「當時X片相關器材就像現在的黑科技一樣，是非常先進的領域。」第4代丘紘豪說。

1960年代台灣經濟起飛，許多家庭有錢有閒開始四處旅遊，攝影市場逐漸蓬勃，正成除了相機、底片等耗材，也引進大型相片沖洗設備，「只要是跟攝影有關的周邊通通都沒落下，台北車站的相機街店家都是正成的客戶。」丘紘豪坦言，「當時除了時機正確，我們也選對了行業。」

第3代丘揚祖與正成集團同歲，年僅27歲時接手經營，他陸續代理底片相機、拍立得、數位相機等攝影器材，更拓展到燈光、電影、電視器材以及音訊設備，「一直到今天台灣的電視節目、電影拍攝所需的鏡頭、燈光、布幕、腳架多數都是跟正成集團採購。」丘紘豪說。

正成跨入專業設備領域的成功關鍵，在於丘揚祖引進瑞士頂級攝影閃光燈品牌Broncolor，又爭取到全球最大電影器材品牌ARRI以及英國專業電影、電視用鏡頭Cooke的授權、世界最大腳架製造商Manfrotto，在諸多知名品牌的加持下，讓正成在談代理權時，等於有了大廠的認證。

▲在正成倉庫可能踢到1個箱子，裡面就是好幾十萬的燈具、設備，丘紘豪坦言代理商品肯定有賣不出去的風險，但代理商要有勇於試錯的精神。

丘紘豪2010年自美國學成歸國後，與丘揚祖父子一塊打拼。「我跟父母偶爾還是有理念不合的時候，例如我決定要引進多品牌時，但他們在了解轉型背後的數據分析以及看法後，都欣然接受去嘗試不同的營運方式。」丘紘豪說。

正成集團至今已經有200多個影視聽器材的品牌代理權，囊括了電視、電影、廣播、音樂專業器材，小至微型影音創作的入門產品。丘紘豪領著CTWANT記者走進位在三重的正成倉庫，隨處可見售價近百萬元的腳架、燈具等器材，還有維修用的鏡片、耗材等，商品市值約當2億元。

庫存壓力應該不小吧？「其實同款商品，不同品牌我們都會代理進來，如果單一商品銷量太差，就會盡快以庫存銷出，但只要其中1、2款商品賣得夠好，有抓到消費者的需求，就會讓我們跟上市場的腳步，要有勇於試錯的精神，但如果品牌1年做不到100萬的銷售額，也會即時止損。」丘紘豪解釋。

如今手機的攝錄技術每年都有大幅的提升，間接壓縮到單眼相機、專業攝影機的空間，正成旗下平面攝影相關器材以每年15%至20%幅度下滑，但因微型創作者崛起，手機相關直播設備、Podcast週邊設備都有20%的成長。

▲成功代理瑞士頂級閃光燈品牌Broncolor以及德國最大電影鏡頭商ARRI，等於讓正成有大廠的認證。

丘紘豪認為，專業攝錄器材還是有其獨特性，「就像大型電影不會拿iPhone去拍，如果婚紗照、婚禮現場側錄，攝影師拿的是iPhone，客戶有可能買單嗎？」他強調，就連蘋果也建議iPhone用戶如果要專業收音，還是要用Rode的收音設備。

對於未來元宇宙或AR、VR新領域，丘紘豪篤定地說，「只要消費端有需求，公司就會去爭取代理，相信未來無論企業端還是消費者，如果想買影視聽器材首先都會想到到正成的電商。」畢竟，台灣目前最大的影視設備代理商就是正成。

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