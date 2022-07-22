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美女主播慘被無聲電話恐嚇折磨　同事勾外人惡整她判賠金額出爐

▲柯文哲、楊琇晶。（合成圖／ETtoday資料照）

▲楊琇晶（右）2019年擔任電視台節目主持人時，傳出柯文哲（左）有意延攬她加入團隊，但最後沒成真。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

三立電視台前主播楊琇晶於2019年任職期間，連續在夜間接到無聲電話，伴隨多封恐嚇郵件秀出她的住家外觀，楊女驚恐不已，報案查出辦公室鄰座同事王克殷涉嫌搞鬼、找朋友李柏璁騷擾嚇唬她，楊女提告主張蒙受搬家躲避、請假半年等損失，要求王男2人連帶賠償共199萬餘元，台北地院今判王男2人應連帶賠償共15萬元，可上訴。

現年42歲的楊琇晶已改名楊舒雲，她曾在多家電視新聞台主跑政治新聞，晉升為主播，2017年曾傳出她與受訪政治人物的緋聞，甚至流出不雅照，楊女後來離開主播台淡出螢光幕，到台大國家發展研究所攻讀博士學院。

本案發生於2019年楊女在三立電視台主持《94要客訴》節目期間，同年3月起，她收到多封陌生人寄來電子郵件，宣稱引用證嚴法師《靜思語》要她「好話要多說，是非不要提」，還附上楊女走路時的照片，楊女卻渾然不知自己何時被拍。

同年5月間，楊女收到的電子郵件恐嚇內容越來越誇張，包括揚言爆料她工作的醜聞，楊女驚恐搬家躲避，沒想到恐嚇信竟秀出她新家的門口照片，揶揄她「新家環境不錯！」等語。

此外，楊女還連續在夜間接到來電不講話的無聲電話，為此飽受精神折磨，報警追查竟發現是時任三立電視台節目製作記者王克殷，與楊女因工作發生不愉快，涉把楊女的手機號碼與公務電郵信箱交給朋友李柏璁去惡搞楊女。

王男到案一概否認，李男到案原本供出受王男之託所為，後改口辯稱他長期關注楊女的節目、是楊女的粉絲，事發當時正逢總統大選，他看到很多「柯粉」在罵楊女，所以只寄1封信用《靜思語》鼓勵與關心楊女，他是用羅馬拼音和IG帳號拼湊出楊女的電郵帳號，他不確定對不對，但此案不排除是楊女的瘋狂粉絲所為。

刑案法官不採信王男2人辯詞，一審依恐嚇危害安全罪判2人各4月徒刑、得易科罰金各12萬元，可上訴。楊女提起附帶民事訴訟，主張因本案而受心理折磨，不但2度搬家躲避，更因無法繼續在螢光幕前工作而請假半年，要求王男2人連帶賠償搬家費用、每月16萬元薪資損失外加精神慰撫共199萬餘元。

王男仍否認教唆李男騷擾楊女，且楊女是因為學業而減少工作，跟他無關。李男堅稱只寄1封鼓勵信給楊女，另「基於粉絲敬仰之情」，打1通電話提醒楊女遠離口舌是非，但沒接通，他已對楊女道歉，請求輕判。

民事法官審理認定王男2人共同由李男撥打6通無聲電話騷擾楊女，另以5封電郵恐嚇楊女，隱含已監控楊女行蹤、將加害楊女的意思，造成楊女心生畏怖，但一般人遇到同樣狀況，未必都會搬家遠離，新聞剪報也顯示，楊女自承全力準備博士候選人資格考試而辦理留職停薪，同年5月起由他人代班主持節目。

法官認定楊女無法舉證搬家費用與請假半年而生的薪資損失，跟王男2人的犯行有直接關連，但她的確因王男2人的行為而受到精神痛苦，據此判王男2人應連帶賠償楊女精神慰撫15萬元，可上訴。

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