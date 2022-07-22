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最後的「颱風級」巨型核潛艦退役　「獵殺紅色十月」現實世界謝幕

▲▼俄羅斯941型核潛艦,颱風級核潛艦,Dmitriy Donskoi (TK-208)。（圖／路透社）

▲俄羅斯的「941型」核潛艦，也就是眾所熟知的颱風級潛艦，將退役最後一艘「德米特里‧頓斯科伊號」（Dmitriy Donskoi ,TK-208）。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

因為電影「獵殺紅色十月」（The Hunt for Red October）而在全球聲名大噪的俄羅斯巨型核潛艦「颱風級」（Typhoon-class）在今年的7月20日，正式退役最後一艘潛艦「德米特里‧頓斯科伊號」（Dmitriy Donskoi ,TK-208）。

根據《莫斯科時報》報導，德米特里‧頓斯科伊號從1980年代起一直在北海艦隊服役，全長175公尺，水下排水量4.8萬噸，它的任務將由全長184公尺的奧斯卡II級「別爾哥羅德號」（Oscar II-class Belgorod）所取代。

「德米特里‧頓斯科伊號」最後一次被發現，是在俄羅斯北部的白海水域，跟「別爾哥羅德號」一起被發現，分析人士認為，「德米特里‧頓斯科伊號」當時正在陪同「別爾哥羅德號」一起試航。

其實眾所熟知的名稱「颱風級」是北約代號，在俄羅斯則稱為「項目941」（Project 941）、鯊魚級（Akula class）主要武器為R-39潛射彈道飛彈，並可裝載核彈頭，是當年蘇聯海軍的象徵。

颱風級潛艦一共有6艘，蘇聯原本打算建造第7艘，但是計畫因蘇聯解體，加上後來的俄羅斯經濟衰退而中斷建造，加上颱風級的維護不易，1996年~2006年間就陸續退役了其它5艘，只剩「德米特里‧頓斯科伊號」服役到今年。

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