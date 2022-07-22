「大暑」大凶之日來了！命理師點名「4生肖」財運旺翻：準備發了

▲命理師透漏大暑後「這4生肖」財運爆棚。（示意圖／ETtoday資料照）



實習記者蘇敏禎／綜合報導

明（23）天將迎來24節氣中的「大暑」，隨著氣溫飆升，民眾最期盼財運也能跟著高升，日前即有一名30歲勞工只花50元買彩券，竟幸運的中得1.2億元，羨煞不少人。對此，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，大暑後有4生肖的財運特旺，有如五鬼運財，建議這4生肖不妨也試試手氣，為自己敲開財富之門。

雖然今年的大暑為「大凶之日」，但邱彥龍老師分析指出，在大暑的這段節氣裡（7/23-8/7），「虎、牛、馬、豬」4生肖財運最旺，有望發大財。

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Top4：生肖豬

屬豬的朋友，這段時間千萬不要猶豫不決，最好能學會說人家愛聽的話，且主動出擊與人溝通，不要學姜太公願者上鉤，會等到天荒地老。只要積極主動，將會有一群志同道合的人跟著你，財神也會伴隨左右。

Top3：生肖馬

屬馬的朋友，這段期間賺錢特別容易，事業、財富、學習等，只要行動就能成功，切記不要花太多時間空想，否則只會阻礙好運降臨。另外，情緒控管要注意，太衝動的溝通方式或帶有脾氣的溝通，只會把事情越弄越糟，凡事別想太多，積極行動就對了。

Top2：生肖牛

屬牛的朋友，在這段期間，霸氣十足，會有賺錢的機會上門，要把握好機會，事業上最好再三確認，不然容易被客戶晃點或改變原本的方案，工作事業如果有需要投資，建議先緩緩，不要著急，問清楚狀況，再做定奪，不然財富會石沉大海。

Top1：生肖虎

屬虎的朋友，在這段期間，有如神助，天官賜福，能快速成為大家關注的焦點，財富之神也會上門，不要糾結覺得哪裡不公平，停止腦袋思考，多疑猜忌會讓好運靠近不了你，只需要將服務與關懷做到最好，即可左右逢源，走五鬼運財的好運。

