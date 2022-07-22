讓世界看見台灣軟實力　台灣燈會「花開雀舞迎新年」首奪NDA金獎

▲台灣燈會「花開雀舞迎新年」燈組首奪NDA金獎。（圖／觀光局提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣設計軟實力在國際發光！2022年台灣燈會在高雄驚艷登場，觀光局在衛武營中央燈區規劃迎賓燈組「花開雀舞迎新年」奪下有如設計界奧斯卡美譽的法國NDA金獎，也是台灣參賽者首度奪得金獎，燈藝師黃文全感動表示，做出360度旋轉孔雀開屏是他的夢想，感謝觀光局讓他圓夢，也讓國際看見台灣亮點。

NOVUM DESIGN AWARD（簡稱 NDA）設計賽由法國於2019年首度舉辦，是對全球優秀設計者開放的嶄新競技舞台，得獎作品兼具美學與設計創作，NDA設計競賽舉辦以來，每年開放包含建築、室內、城市規劃與景觀、傢俱、包裝、產品、時尚與紡織、攝影等在內各設計獎項。「2022台灣燈會在高雄」在衛武營中央燈區的入口迎賓燈組「花開雀舞迎新年」榮獲金獎最高殊榮，獲評審高度肯定。

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▲台灣燈會「花開雀舞迎新年」燈組吸引不少民眾參觀，創下國內設計界首次拿下NDA金獎。（圖／觀光局提供）

「花開雀舞迎新年」燈組，呈現燈區入口處一隻驕傲地孔雀站在百花頂端迎接眾人，隨著音樂起舞的孔雀在群花圍繞下伸展尾翼，煙霧與雷射燈光打在花朵上顯得嬌艷欲滴，百花盛開的繁景吸引台灣鳳蝶前來採蜜，生動且磅礡的動態表演一改舊有的花燈印象，花燈不再只是單純內部發光的展示效果，跳脫形體上呈現，「花開雀舞迎新年」是具有聲光、音效、動態的完整藝術，也是結構完整的表演。

交通部觀光局表示，「花開雀舞迎新年」由台灣燈藝師黃文全與設計團隊無限靈感有限公司共同打造，因燈組位置在入口處擔當著迎賓要角，作品不只要給觀眾深刻的印象，還要考量到無死角的問題，因此花燈採用360度旋轉、10公尺高、大量機械動態這三種面向呈現。

觀光局指出，這是設計團隊首次嘗試將各種不同機械動態融合在一個裝置上，包含花的開合、蝶翅擺動、孔雀開屏，再加上360度旋轉，補強結構後須克服旋轉產生離心力的問題，同時將機械動態與燈光全部整合在作品中，互不干擾也是一大難題。

▲台灣燈會「花開雀舞迎新年」燈組360度旋轉，孔雀開屏之美零死角。（圖／觀光局提供）

燈藝師黃文全則表示，很多台灣設計師都曾參加過NDA這個設計獎競賽，比較少得到金獎，因此他想嘗試試試看，「花開雀舞迎新年」獲得金獎，也是我國設計師首次拿到金獎，是夢寐以求的獎項。

黃文全說，拿到金獎後，他真的很開心，趕快跟所有人分享，今年受疫情影響，仍有人無法前往高雄燈會，沒看到「花開雀舞迎新年」，甚至是透過網路才看到，但在現場看相當感動，「花開雀舞迎新年」360度電動旋轉發光，是他這輩子第一次的嘗試，過程很好玩，以前他就夢想全世界沒人做過的孔雀開屏，剛好觀光局燈會的案子讓他圓夢，去爭取到後辦得很成功，因此嘗試報名NDA設計賽，可以獲得金獎很感動，也讓國際也能分享台灣設計和亮點。

觀光局則說，此次不僅讓世界看見台灣的設計軟實力，也充分展現台灣在傳統花燈上結合機械與美學的用心。