快訊／50歲以上、因工出國第四劑今開打　指揮中心1400說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7/22）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。國內疫情趨緩，邊境政策逐漸開放，指揮中心徵詢ACIP意見並衡酌國內疫苗核准與供應現況，今起開放50歲以上成人與因工作需求需出國之18歲以上民眾接種第四劑，下午有望說明最新接種情形。此外，近日入境人數增加，王必勝也於上午赴桃園機場進行動線視察，下午有望說明最新結果。

目前第四劑開放對象為50歲以上成人、長照機構住民，以及18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求出國者，另包括18歲以下免疫不全及免疫低下且病情穩定者。除此之外，醫事人員，機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員，以及機構與社福照護系統相關工作人員，都可依自身風險及意願評估接種。

指揮中心發言人莊人祥提醒，50歲以上成人在接種第三劑5個月後，可接種第四劑，惟確診者建議於確診後3個月再接種，以延長疫苗保護力。換言之，若接種第三劑剛滿5個月就確診，就須等到接種8個月後再打第四劑較妥當。

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另外因工出國開放對象包括因外交、公務、洽商等工作需求需出國之18歲以上民眾，ACIP專家表示此對象可於出國２週前接種，惟仍應與第一次追加劑間隔150天以上，使疫苗發揮最大效益。

指揮中心也提醒，欲接種第四劑的民眾，與第三劑應間隔5個月、150天以上，無論先前接種何種劑次廠牌，第二次追加劑均可接種莫德納、Novavax、高端或成人劑型BNT。