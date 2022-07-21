AIT美國慶晚會　孫曉雅：美台關係助面對世界挑戰

▲美國在台協會舉辦獨立紀念日246周年慶祝酒會。（圖／記者莊喬迪攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國在台協會（AIT）今晚在台北舉行美國國慶晚會，美國在台協會處長孫曉雅致詞時表示，全球局勢愈來愈複雜，但他相信不斷昇華的美台關係，「一定能幫助我們面對，全世界最迫切的許多挑戰」。

孫曉雅今天說，在她離開台灣的過去數十年來，美國與台灣都有許多改變，但有一件事是維持不變的，那就是美台持久的夥伴關係，台灣是先進的經濟體，也是蓬勃的民主社會，AIT會致力與台灣朋友及夥伴共同合作，一起推進台美對於「一個自由、開放、具備韌性及包容性的印太區域」的這項共享願景，雖然全球局勢越來越複雜，但是她相信不斷深化的美台關係，一定能幫助台美一同面對全世界最迫切的許多挑戰。

孫曉雅說，今年俄羅斯對烏克蘭發動入侵，在面對俄國殘暴的無端攻擊時，烏克蘭的政府與人民展現出非凡的勇氣、韌性和決心，世界領袖也團結起來，讓俄羅斯及白俄羅斯付出了沈重的代價，台灣不但加入美國與其他30多國夥伴，一起對俄國施加制裁，同時也募集了3千多萬美元，並且捐贈350噸的物資，支持烏克蘭的難民，全世界的民主社會都必須展現團結，一起捍衛自由，並且打造一個更自由、更和平的世界。

副總統賴清德致詞時表示，目前台灣與美國也是關係最密切，兩國人民感情最好的時候，台美雙方在各領域內有多項的合作計畫在進行，在經貿方面除了台美重啟TIFA的談判外，最近也簽署了21世紀台美經貿倡議，至於台美合作多年的全球合作暨訓練架構，近幾年加入了日本與澳洲，大家把焦點放在全球的公共衛生、宗教自由、社區安全等，衷心期盼台灣與美國，能夠持續進行更廣、更深的合作。

賴清德說，因為目前國際局勢變化非常大，挑戰也會越來越多，在這關鍵時刻，台灣知道該扮演的角色，除了會堅定地守護民主外，也會與美國、理念相近國家，一起捍衛區域的和平與安全，維護印太的自由開放，也保護產業鍊的安全，「美國與台灣是志同道合的朋友，越是困難的時刻應該要站的更緊密，彼此互相幫忙」。

