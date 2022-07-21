許藍方「拒認小三」突然有錢了　律師重披戰袍火速救援真相曝

▲「最美性學博士」許藍方曾被網友酸諷裝窮。（圖／翻攝《許藍方博士Dr.Gracie》粉專）

記者黃哲民／台北報導

號稱「最美性學博士」的知識型網紅許藍方，日前出庭驚吐帳戶只剩7000多元、沒錢請律師只好自己打官司，引來不少網友酸諷裝窮，《鏡週刊》告她求償10萬元一案今在台北地院開庭，許藍方沒現身，但委任律師曾耀賢到庭為她辯護，盡力爭取到法官同意改期至今年9月22日再辯論，讓許藍方保住官司的一線生機，還有機會提出證據。

許藍方1個多月前才宣稱打官司花光積蓄、所以解除原先委任的律師劉韋廷，怎會短時間內就有能力重新委任律師，許藍方的經紀人表示，許藍方平時的通告費真的不多，曾耀賢律師是許藍方因緋聞風波陷入訴訟紛爭時，最初委任的律師，因此律師費暫且「憑交情賒帳」，許藍方並透過經紀人強調「努力認真賺錢中」。

▲最美性學博士許藍方被指與已婚醫師學長康鈞尉傳緋聞，日前被判須賠償正宮劉友臻精神慰撫50萬元。（資料照／記者黃哲民攝）

《鏡週刊》去年（2021年）8月根據自稱正宮閨蜜的爆料，披露許藍方和已婚醫師學長康鈞尉於前年（2020年）9月間傳出不倫戀，報導並曝光許、康之間露骨鹹濕對話紀錄，包括「想到那天在別的床上叫別人的老公老公，已經是我這輩子目前為止，做最瘋狂的事了」等語。

康妻劉友臻另案控告許藍方求償300萬元，一審於本月（7月）6日判許藍方須賠償50萬元，可上訴。許藍方始終否認與康男有任何不軌，她在《鏡週刊》報導當天，委任律師曾耀賢發聲明批《鏡週刊》「為什麼能在未完全查證的情況下，做出這樣的不實報導」，並說報導揭露的對話紀錄與人事時地物，有許多張冠李戴、刻意扭曲之處。

《鏡週刊》去年底將這起緋聞案列入年度新聞回顧，許藍方看到後，再度PO文指責報導不實，害她遭受網民惡意攻擊，「我方於採證後已委任律師提告《鏡週刊》」。

《鏡週刊》自認報導前已詳盡查證、許藍方無端侵害商譽，於是控告許藍方求償10萬元，並要求許藍方移除相關的不實貼文，以及在個人臉書刊登聲明啟事連續60天，且刊登期間不能將啟事內容掉包。

前次於今年6月17日上午開庭時，許藍方和律師都沒到庭、形同棄守，《鏡週刊》委任律師順勢請求一造辯論判決，若法官採納，許藍方敗訴機率不低，但法官指《鏡週刊》聲請調閱劉友臻告許藍方一案的卷證，比對該案的對話紀錄證據是否與本案《鏡週刊》報導內容相符，因此諭知今天再開一次庭就要結案。

《鏡週刊》認為走完程序可讓許藍方心服口服，同意再給許藍方一次答辯機會，不料宣稱戶頭快沒錢，之後還被判要賠償正宮50萬元的許藍方，今天卻重新委任律師辯護，律師也盡責爭取，聲稱能舉證《鏡週刊》報導不實，但需要與先前委任的律師交接訴訟資料，《鏡週刊》質疑此舉意圖延滯訴訟，不過法官決定保障許藍方訴訟權益，訂於今年9月22日再開庭。