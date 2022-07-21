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大陸 大陸焦點 特派現場

鼓勵台企參展進博會　融入大陸雙循環新發展

記者趙禕/上海報導

今年以來，大陸在新冠疫情反覆爆發影響下，許多企業遭到嚴重衝擊，為了協助企業度過難關，大陸國台辦及商務部今天為在大陸台資企業和兩岸商協會舉辦了一場「支持台企發展　深化兩岸融合」政策宣介會暨第五屆進博會推介會活動，除了呼籲在大陸的台資企業和在台灣的企業用好各項大陸惠台政策之外，也鼓勵企業踴躍參與第五屆中國國際進口博覽會，拓展大陸市場，融入大陸雙循環新發展格局。

今天這場大型線上、線下活動在北京市、上海市、黑龍江省、江蘇省、浙江省、福建省、山東省、河南省、湖北省、廣東省、四川省、貴州省等12個省市設了65個分會場，有包括海峽兩岸經貿交流協會台北辦事處、中國機電產品進出口商會台北辦事處、台灣工業總會、商業總會、工商協進會、台灣貿易中心、電電工會、工商建言會、機械工會、台北市商業總會、三三青年會、台北市電腦商業工會、台灣上市櫃公司協會、台灣電子設備協會和在大陸的台資企業共620多家企業及商協會代表與會。

▲▼「支持台企發展　深化兩岸融合」政策宣介會暨第五屆進博會推介會活動今天大陸在12個省市雲端舉行。（圖／記者趙禕攝）

▲▼「支持台企發展　深化兩岸融合」政策宣介會暨第五屆進博會推介會活動今天大陸在12個省市雲端舉行。（圖／記者趙禕攝）

▲▼「支持台企發展　深化兩岸融合」政策宣介會暨第五屆進博會推介會活動今天大陸在12個省市雲端舉行。（圖／記者趙禕攝）

會議上，大陸商務部外貿司副司長孟岳、外資司副司長王亞詳細介紹了大陸穩外資、穩外貿的各項政策措施和成果；國台辦經濟局副局長陳斌華也詳細解說大陸近年來出台的各項惠台優惠政策，及兩岸經濟融合發展政策措施。大陸中國國際進口博覽局副局長孫成海、海峽兩岸經貿交流協會副會長曹鳳威則分別介紹了第五屆中國國際進口博覽會整體招展情況、相關政策、展區情況和參展報名管道、諮詢方式等。

▲商務部外貿司副司長孟岳。（圖／記者趙禕攝）

▲大陸商務部外貿司副司長孟岳。（圖／記者趙禕攝）
▼大陸商務部外資司副司長王亞。（圖／記者趙禕攝）

▼大陸商務部外資司副司長王亞。（圖／記者趙禕攝）
▼大陸國台辦經濟局副局長陳斌華。（圖／記者趙禕攝）

▼大陸國台辦經濟局副局長陳斌華。（圖／記者趙禕攝）
▼大陸中國國際進口博覽局副局長孫成海。（圖／記者趙禕攝）

▼大陸中國國際進口博覽局副局長孫成海。（圖／記者趙禕攝）
▼大陸海峽兩岸經貿交流協會副會長曹鳳威。（圖／記者趙禕攝）

▼大陸海峽兩岸經貿交流協會副會長曹鳳威。（圖／記者趙禕攝）

大陸商務部副部長盛秋平表示，「1992年達成九二共識之後，兩岸經貿交流就從無到有、從小到大取得了令人矚目的成績。台商在大陸投資從原來的勞動密集型加工製造，向資本密集型技術密集型產業以及精緻農業、現代服務業延伸，不僅促進了兩岸經濟融合發展，也為廣大台胞、台企帶來實實在在的利益。」

▲大陸商務部副部長盛秋平。（圖／記者趙禕攝）

▲大陸商務部副部長盛秋平。（圖／記者趙禕攝）

盛秋平強調，「大陸是全球第二大經濟體，是全球最具潛力的大市場，會秉持開放、合作、團結、共贏的理念，堅定不移全面擴大開放，實現內外市場聯通。未來將著力為廣大台胞、台企提供了更多市場機遇和更廣闊的發展空間，創造更好的營商環境和條件，讓更多台胞、台企到大陸投資興業，紮根發展，成為兩岸和平發展融合發展的實踐者、貢獻者和受益者。」

大陸國台辦副主任龍明彪也在會上給受到疫情衝擊的台資企業打了強心針，他表示，「支持台企在大陸穩定發展是我們的重要職責之一，部分台資企業生產經營存在困難，我們要求各地台辦抓緊了解實際情況，梳理問題清單，協助台商台企了解、用好各項優惠政策，積極協助台企拓展內需市場；對於部分受疫情影響的台企，各地台辦正想方設法幫助他們度過難關。各地台辦將一如既往的為台商台胞辦實事、解難事，幫助大家參與大循環、雙循環，立足大陸，拓展全球市場；落實落細已出台的各項惠台利民政策措施，持續完善保障台胞福祉，和大陸享受同等待遇制度，讓廣大台胞、台企願意來、留得下、融得進、發展的好，在參與兩岸融合發展中獲得幸福，實現夢想，兩岸同胞合作共進、並肩前行，共創中華民族的美好未來。」

▲大陸國台辦副主任龍明彪。（圖／記者趙禕攝）

▲大陸國台辦副主任龍明彪。（圖／記者趙禕攝）

盛秋平和龍明彪都在會議上鼓勵大陸台資企業和台灣企業踴躍參加第五屆中國國際進口博覽會，透過向大陸專業採購商展出企業的產品，拓展大陸市場，獲得更多商機，得到更好的發展。

今天參與會的台商、台胞也受到很大的激勵，上海市台灣同胞投資企業協會副會長史宜怡表示，對於大陸將加速推進發展國內國外雙循環，是給大陸台商、台青打了一劑強心針；中國作為全世界第一大消費經濟體，擁有14億人口，這是加強及深耕投資的基礎；大陸的治理能力及經濟發展的決心，也給了台商、台青極大的信心。

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