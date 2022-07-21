再增3例MIS-C！7歲男童血壓偏低收加護　確診後8周才發病

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布再增3例MIS-C個案，分別為10月大男嬰、6歲女童與7歲男童，3人經治療均已出院。7歲男童有蠶豆症病史，5/14確診，7/6才出現發燒、MIS-C等相關症狀，7/9收治住院，因血壓偏低收治加護病房，所幸在經藥物治療後，7/11轉普通病房，7/15出院。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，餘下2名MIS-C個案中，10月大男嬰是於6/1確診，6/24出現結膜炎、紅疹等MIS-C相關症狀，治療後7/4出院；6歲女童則有慢性中耳炎病史，5/11確診、7/3發燒，有其他MIS-C相關症狀，7/6住院，經藥物治療後已於7/14出院。

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截至今日我國12歲以下兒童合計108例重症，其中死亡23例，當中只有1人打過疫苗。重症分類中，以MIS-C 45例最多，其次為腦炎23例、肺炎19例、哮吼8例、家中死亡6例、敗血症3例、共病3例、心肌炎1例。

羅一鈞表示，過去我國對於MIS-C定義都是在確診後3~6周發病，但國際最新研究顯示最長可到19周，今日個案中有2例也是到確診第8週才發病，提醒家長不能掉以輕心。而我國兒童重症中，0-5歲就佔了68例、占比達63％。6個月至5歲的兒童莫德納疫苗今已開打，呼籲家長盡快帶兒童打疫苗。

▲MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）