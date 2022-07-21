快訊／3歲童心肌炎亡！本土24907　另增264例境外移入

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布新增24907例本土病例，另增264例境外移入；確診個案中另增74例死亡。今日公佈死亡案例中，出現首例兒童心肌炎死亡個案，為一名3歲男童，有發展遲緩病史，從出現症狀到死亡僅短短6天；今日另增4例特殊重症個案，其中3人已出院。

指揮中心表示，今日新增之24,907例本土病例，為11,239例男性、13,647例女性，21例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,365例)，臺中市(3,115例)，臺北市(2,677例)，桃園市(2,520例)，高雄市(2,517例)，臺南市(2,024例)，彰化縣(1,151例)，屏東縣(759例)，新竹縣(693例)，苗栗縣(644例)，雲林縣(643例)，新竹市(594例)，宜蘭縣(543例)，嘉義縣(529例)，南投縣(452例)，花蓮縣(407例)，基隆市(381例)，臺東縣(326例)，嘉義市(245例)，澎湖縣(168例)，金門縣(133例)，連江縣(21例)。

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指揮中心指出，今日新增74例本土病例死亡個案，為43例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、71例具慢性病史、41例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月22日至7月19日，死亡日期介於5月22日至7月18日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增264例境外移入個案中，為148例男性、116例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(11例)、加拿大(4例)、泰國及德國(各3例)、土耳其、阿拉伯聯合大公國及日本(各2例)、西班牙、紐西蘭及英國(各1例)移入，另234例感染國家調查中。入境日期介於今年7月4日至7月20日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,411,916例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,042,236例排除)，其中4,362,227例確診，分別為17,656例境外移入，4,344,517例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,392例COVID-19死亡病例，其中8,377例本土，個案居住縣市分布為新北市1,893例、臺北市986例、臺中市815例、高雄市761例、桃園市639例、臺南市631例、彰化縣484例、屏東縣348例、雲林縣244例、南投縣237例、基隆市198例、苗栗縣174例、嘉義縣171例、宜蘭縣167例、花蓮縣144例、嘉義市133例、新竹縣130例、臺東縣115例、新竹市80例、澎湖縣16例、金門縣11例；另15例為境外移入。

▲7/21新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。