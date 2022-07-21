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幼兒莫德納疫苗開打！北市3大管道都可約　「12處接種站」一次看

北市幼兒施打疫苗。（圖／台北市衛生局提供）

▲台北市在12個行政區設立接種站提供接種服務。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市幼兒莫德納疫苗今開打，台北市衛生局表示，7月21至24日北市預約平台共計4,786人完成預約，之後每星期二、三提供下週接種預約服務，除了預約平台之外，還有醫院特別門診和接種站。

北市衛生局疾管科專門委員紀玉秋表示，醫院特別門診時間為7月21至23日，共計13家醫院提供幼兒莫德納疫苗特別門診接種服務，提供2,230個名額。

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而在站接種方面，則是衛生局偕同教育局及社會局，7月30日及8月6日於12個行政區分別設置幼兒莫德納疫苗接種站，由博仁醫院、馬偕醫院、西園醫院、景美醫院、三總北投醫院、謝小兒科診所及聯合醫院松德院區、仁愛院區、中興院區、婦幼院區、忠孝院區、陽明院區提供接種服務，有需求的家長，可向幼兒園及托嬰中心報名。

北市幼兒施打疫苗。（圖／台北市衛生局提供）

▲台北市幼兒莫德納疫苗開打。

紀玉秋也提醒，預約系統不檢核接種資格，民眾登記前應先確認符合本次接種資格，前往接種時請攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡(小黃卡)，由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS系統）確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。北市合約醫院開設各項疫苗特別門診，相關接種訊息可查閱臺北市防疫專區疫苗接種訊息

 

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