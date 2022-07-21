福建打擊電信詐騙出大招　 禁止嫌犯子女就讀優質學校

▲福建打擊電信詐騙出大招。（圖／翻攝自新黃河）

記者鄭思楠／綜合報導

福建省龍岩市新羅區網友李強（化名）近日爆料稱，自己在給孩子報名上國小時被拒絕。招生平台截圖顯示，孩子屬於報名受限對象，轄區內很多公立國小均無法成功報名。李強經多方咨詢後得知，這是因為自己曾經參與過電信網路新型違法犯罪，留有案底，子女因此受到「牽連」。

據《新黃河》報導，李強數年前在新羅區買了一套學區房，按照就近劃片原則，其孩子應在離家附近的一所公辦國小上學，其戶籍所在地、房產均在該國小所屬轄區內。本月初，李強在陽光招生報名系統內填寫報名信息，希望孩子能順利報名該國小，誰料被系統拒絕，理由是李強屬於報名受限對象，並請他選擇非受限學校完成報名，如有疑問請聯繫教育局。

經詢問，李強獲告知拒絕名單是新羅區打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議辦公室所發，於是他又諮詢了相關工作人員，得知孩子上幼兒園時，聯席會議辦公室就進行過摸底調查，有案底的人在進行線上報名時直接限制，而他因曾參與過電信網路新型違法犯罪，留有案底，故影響到孩子報名上學。最後，李強只能無奈為孩子報名到一所需要15分鐘車程、師資力量也一般的公辦國小，「還是不受限制的公辦國小中，距離最近的一所。」

新羅區針對電信詐騙，曾提出了「十個一律」綜合措施。新羅區打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議辦公室工作人員透露，區政府2019年出台、2020年開始執行「凡是參與電信網絡新型違法犯罪嫌疑人的子女，一律在城區學校就讀時予以招生入學限制」的規定，今年已經是第三年執行，政策的目的是為了震懾涉詐類人員。而受限的是公辦優質學校，涉及幼兒園升國小、國小升國中這兩個階段，至於普通公辦學校則不受限。

然而據新羅區教育局公佈的2022年秋季義務教育階段學校招生工作實施方案指，民辦學校審核時，應注意失信被執行人、限制消費人員、涉麻制毒違法犯罪分子、電信網路詐騙犯罪人員等四類人員的子女，不得報名民辦學校。在方案沒有提及公辦國小也受此限制下，李強為孩子報名公辦國小時卻同樣受到限制，在該區57所公辦國小中，有25所限制其報名，接近一半。對此，新羅區教育局回應稱，已關注到此事，後續將由相關部門統一回覆。

事實上，類似規定不僅存在於新羅區，也存在於其他區縣。河南豫龍律師事務所付建律師認為，在義務教育階段，家長違法犯罪不該影響孩子正常入學，無論父母是否犯罪，孩子公平接受教育的權利都不應當剝奪，而若家長已經接受法律的制裁，就更不應該對其孩子進行二次懲罰，該政策不符合我國《刑法》規定的罪責相適應原則。華東師範大學法學院教授黃欣也曾表示，地方政府為了達到打擊電信詐騙目的而提出的「連坐」要求是違反憲法、違背依法行政的原則的。