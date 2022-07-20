7大政府部會參加！美食展8／5登場　臺灣好食館聚集30家名店

▲國庫署長蕭家旗雖然不喝酒，但一支一支酒如數家珍。（圖／台灣觀光協會提供）

記者黃士原／台北報導

「2022台灣美食展」於8月5日至8月8日在台北世貿一館登場，台灣觀光協會今（20）日搶先曝光的展出亮點，從文化、節氣、小吃、大菜多元面向認識台灣美食。並邀請國際級翻糖大師莊淑媚展示作品，為美食展熱身。

客家委員會的《品‧味緒 HAKKA MIXI 客家主題館》串聯客庄餐飲及等路伴手禮業者，規劃「油飄香、飲甘醇、行風土、醃曬醬」四大主題日。邀請「法餐南霸天」簡天才、2022年世界麵包大賽冠軍吳武憲及李忠威、飲食研究家徐仲、COFE主理人顧瑋等餐飲界重量級人物，於現場展演廚藝，每天都能買到當日限定限量的客家風味餐盒，現場也有客庄下午茶或風味習作體驗活動，帶大家找尋客家味緒。

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經濟部商業司的《臺灣好食館》規劃「經典美饌」、「好食臺菜」、「沁心茶飲」及「特色伴手禮」四個主題展區，邀請排隊美食林聰明沙鍋魚頭、台南度小月、台北老字號台菜儂來餐廳、稻舍食館、蘆洲人氣伴手禮龍鳳堂餅舖等30家名店，一網打盡各地人氣名店，現場直接開吃，有得吃又有得買。

財政部國庫署的《瓊漿玉露館》攜手國內優質酒類認證業者，帶來國際比賽常勝名酒，如臺灣菸酒公司OMAR威士忌、霧峰區農會初霧‧純米吟釀、信義鄉農會梅酒、大湖地區農會草莓酒等認證酒品，邀請阿基師及阿芳老師等專業名廚示範酒品入菜料理教學，現場還有花式調酒表演、調酒DIY教學等活動。

展出規模最大的交通部觀光局籌劃四個展館，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處陳榮欽副處長表示，《踅台灣，呷好味 國家風景區美食館》除集結13個國家風景區外，更網羅轄下觀光圈嚴選的在地美食、名品及伴手禮，帶來最道地台灣味。

《良辰吉食 樂齡養生館》是由中醫師與廚師組成的專業團隊，共同規劃吃得健康又兼顧美味的料理教學，傳遞「順節氣，食當令」的養生概念；《穆斯林美食館》則是展示穆斯林文化及美食，更有多樣藝術體驗活動；《小吃大器館》力推小吃餐器，邀請國際知名設計師Daniel Wong、木匠兄妹等推出聯名餐器與餐袋，升級小吃儀式感。

行政院農業委員會輔導處的《臺灣農業館》則是以「節氣食堂」為題，推薦全台季節食材、特色料理及節氣農遊，現場也有農村美食達人帶領民眾DIY，體驗如米苔目、五行湯圓、三星蔥餅等季節美食。原住民族委員會經濟發展處的《豐衣族食館》響應美食展節慶文化主題，介紹部落美食的文化意義，現場也有原住民料理體驗，在展期結束之後，更會把「原味餐車」開到各城市，繼續宣傳部落料理。

這次文化部也有參加，《共生之味館》結合國立歷史博物館、國立臺灣美術館、國立臺灣工藝研究發展、國立臺灣博物館、國立傳統藝術中心共五個館所，共同詮釋台灣「盛裝美學」，今日現場搶先展示「虎福臨門茶禮」、「史博紋樣泡茶器」、「常玉-無瑕系列」與「十猿圖-雙猿銅碟」等文創食器。

此外，台灣美食展中的「藝鳴驚人館」，再度邀請國際級大師創作拉糖、翻糖、果雕及藝術麵包共12件作品，除作品展示外，大師們在8月6日與8月7日於大會舞台現場示範平常看不到的技藝。